Saiba como se inscrever para as vagas remanescentes da Escola Preparatória de Dança de Caxias do Sul

A Escola Preparatória de Dança busca oferecer um aprendizado que vai além da técnica. Clara Cordeiro / EPD/ SMC

Estão abertas as matrículas para vagas remanescentes da Escola Preparatória de Dança (EPD) de Caxias do Sul. As inscrições devem ser realizadas até o dia 30 por meio de formulário online.

Para participar, é necessário ter entre oito e 14 anos, ser estudante da rede pública de ensino, bolsista da rede privada ou integrantes de instituições de assistência social de Caxias do Sul. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada. A documentação necessária para a matrícula é foto do aluno, documento oficial com foto do aluno e do responsável, comprovante de residência e de escolaridade.

A Escola Preparatória de Dança foi instituída em agosto de 1998, como parte do planejamento da Secretaria Municipal da Cultura, com o objetivo de incentivar a dança junto à comunidade.