Reunindo diferentes gerações da música gaúcha, "O Grande Encontro" esquenta e emociona o público caxiense 

Os irmãos Neto e Ernesto Fagundes dividiram o palco com a jovem cantora Luiza Barbosa Edson Filho / Divulgação

Fazendo jus ao que o nome propõe, uma imponente reunião de talentos musicais ocorreu na tarde deste sábado em Caxias do Sul. Com 16 artistas participantes, O Grande Encontro - Todo Pelo Rio Grande, celebrou em grande estilo a cultura regionalista diante de um público que lotou os assentos disponíveis e ocupou a maior parte das arquibancadas do Ginásio do Sesi.

A abertura ficou por conta dos irmãos Neto e Ernesto Fagundes entoando o clássico familiar "Origens", de Bagre Fagundes e Nico Fagundes. Mais tarde os irmãos retornariam ao palco, mas logo na sequência chamaram a cantora Shana Müller, que cantou os versos marcantes de Semeadura, de Vitor Ramil. Coube a Shana também fazer as vezes de cerimonialista, saudando o público presente com direito a um "bona sera" (boa noite, em italiano), antes de chamar o prefeito Adiló Domenico e Fernando Lemos, presidente do Banrisul.

_ Aqui nós temos gente de todos os rincões. Caxias tem no seu DNA o acolhimento e da fraternidade, e os artistas estão se apresentando hoje para uma plateia muito plural. E para este momento de reconstrução do Rio Grande, nada melhor do que um espetáculo como este - disse Adiló.

Teve homenagem aos Irmãos Bertussi Edson Filho / Divulgação

O show prosseguiu com algumas das vozes mais conhecidas do meio nativista interpretando clássicos de suas carreiras e do cancioneiro gaúcho, como Cristiano Quevedo, com Gaúcho Coração, Dante Ramon Ledesma, com América Latina, Daniel Torres, com Vento Norte, e João de Almeida Neto, com Definição no Grito, de Gildo de Freitas). A jovem Luiza Barbosa, ao lado dos irmãos Fagundes, contagiou o público com Castelhana, de Elton Saldanha, e É Disso Que o Velho Gosta, de Berenice Azambuja.

Além de Luiza, o talento feminino esteve representado também nas vozes de Loma Pereira, que cantou Céu, Sol, Sul, Terra e Cor (de Leonardo) acompanhada em uníssono pela plateia, e por Tatiéli Bueno, que apresentou Desgarrados, sucesso de Mário Barbará.

Tatiéli retornaria depois ao palco para se juntar a Neto Fagundes, ao acordeonista caxiense Robison Boeira e à dupla César Oliveira & Rogério Mello para uma homenagem aos Irmãos Bertussi, cantando O Cancioneiro das Coxilhas enquanto um vídeo no telão exibia imagens da icônica dupla de gaiteiros serranos.

Tatiéli Bueno apresentou "Desgarrados", de Mário Barbará Edson Filho / Divulgação

Uma das atrações mais aguardadas pelos fãs, César Oliveira & Rogério Mello abriram sua participação com Apaysanado, cantando junto de Ricardo Bergha, e depois chamaram ao palco Joca Martins para fazer a Milonga Abaixo de Mau Tempo.

Mesmo após uma sequência de tantos sucessos, ainda sobrou espaço para um final apoteótico, com todos os músicos de volta ao palco para cantar Eu Sou do Sul, de Elton Saldanha. Após duas horas cantando, aplaudindo e até dançando junto, o público deixou o ginásio com a alma lavada e o orgulho de ser gaúcho renovado, levando para casa a memória de versos e ritmos que atravessam gerações.

PILCHADOS E COM O CHIMARRÃO NA MÃO

Ana Flávia e Ederson Silveira se vestiram a rigor para o evento que celebra a música regional gaúcha Andrei Andrade / Agência RBS

Apesar do frio típico de começo de inverno, o tempo firme favoreceu para que o Ginásio do Sesi recebesse um ótimo público para prestigiar o Grande Encontro.

É claro que não faltaram fãs "pilchados" com palas, chapéus, boinas, lenços e botas, carregando junto de si a cuia e a garrafa térmica para o chimarrão.

Moradores do bairro Presidente Vargas, Ederson e Ana Flávia Silveira, ambos de 27 anos, são assíduos frequentadores de shows e bailes gauchescos e não perderam a oportunidade de prestigiar alguns de seus artistas preferidos.

- Um evento como esse, gratuito, que nos permite ver vários grandes artistas do nosso estado, é imperdível. Principalmente neste momento de retomada após tudo o que passamos com a enchente. Eu vim para escutar umas músicas do Joca Martins, enquanto minha esposa é fã de César Oliveira e Rogério Mello - destacou Ederson.

Gilberto, 54, e Clair Novello, 55, moradores do Jardim Iracema: fãs de bailes e da música da família Fagundes Andrei Andrade / Agência RBS

Também frequentadores de bailes, especialmente os que são realizados na sede da empresa Mundial, Gilberto, 54, e Clair Novello, 55, moradores do Jardim Iracema, escolheram a arquibancada para ter uma visão mais ampla do palco. Sentados sobre uma manta, para esquentar, disseram que o programa deste sábado já estava marcado desde que viram pela primeira vez o anúncio do evento.

- Já estava há bastante tempo na nossa agenda. Nós somos fãs da família Fagundes, principalmente, e sempre que eles vêm a Caxias a gente sai de casa para prestigiar- disse Clair.

