Primeiro final de semana do 33º FestiQueijo registra mais de 5 mil visitantes em Carlos Barbosa

Com público acima do estimado, primeiro final de semana do FestiQueijo ratificou o sucesso do festival. William Cabral/Off Photo / Divulgação

O primeiro final de semana do 33º FestiQueijo, em Carlos Barbosa, reuniu mais de 5 mil visitantes. O evento, que celebra a fartura gastronômica, cultura local e hospitalidade da Serra, começou na sexta-feira (27) e segue até 27 de julho. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 170.

De acordo com o presidente do 33º FestiQueijo, Francisco Guazzelli, o primeiro final de semana superou as expectativas.

— Registramos a participação de pessoas de dezenas de cidades do Rio Grande do Sul e também dos outros Estados. Nos próximos dias deveremos ter dias frios e secos, além da exposição do evento na mídia, que certamente atrairão ainda mais turistas para a Serra e, de forma especial, para Carlos Barbosa — projeta Guazzelli.

O secretário de Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio de Carlos Barbosa e vice-presidente de Eventos/Gestão Pública desta edição, Fabio Rogerio Basso, diz que os primeiros dias de programação foram uma amostra do que a cidade tem a oferecer em gastronomia, shows e festividades.

— Estamos bem felizes em ver o público comparecendo ao evento e temos a plena certeza que o FestiQueijo deste ano será um grande sucesso. A programação está somente no início, temos mais quatro finais de semana para mostrar ao turista tudo o que temos de melhor em gastronomia, hospitalidade e diversão — reforça Basso.

Próximo final de semana

De 4 a 6 de julho, próximo final de semana, o festival seguirá com uma intensa programação, que inclui 15 shows no palco principal de estilos variados, como Alma Nova, Disco Groove, Pandora, Gisele Deitos e Banda.

Os eventos paralelos também poderão ser acompanhados de forma gratuita. Na Rua Coberta, ao lado do Centro Cultural Mãe de Deus, a Estação das Etnias garantirá uma imersão histórica, sensorial e cultural que poderá ser visitada aos sábados, das 9h às 22h, e domingos, das 9h às 18h. No espaço também acontecerão apresentações artísticas.

Estação das Etnias é uma imersão histórica, sensorial e cultural que pode ser visitada gratuitamente. William Cabral/Off Photo / Divulgação

Ao lado, no Pavilhão da Tramontina, os visitantes poderão conferir a Feira Feito em Barbosa, com 32 expositores locais que comercializam uma diversidade de produtos nas sextas-feiras, das 11h às 22h, sábados, das 9h às 22h, e domingos, das 9h às 18h.

Já no dia 6 de julho, às 7h, ocorre a 1ª Meia Maratona FestiQueijo, reunindo corredores no trajeto de 21km, além da 10ª Rústica, de 6,6km e Minirrústica, de 100m a 800m, que se iniciam às 8h. As inscrições já foram encerradas.

Serviço

O que: 33º FestiQueijo

Quando: 27 de junho a 27 de julho de 2025

Horários e valores*:

Sextas-feiras

Primeiro turno: das 12h às 16h

Ingressos: R$ 170 (salão) e R$ 150 (corporativo). Não há disponibilidade de mezanino

Segundo turno: das 17h às 23h

Ingressos: R$ 240 (salão), R$ 220 (corporativo) e R$ 300 (mezanino)

Sábados

Primeiro turno: das 10h às 16h

Ingressos: R$ 255 (salão), R$ 235 (corporativo) e R$ 315 (mezanino)

Segundo turno: das 17h às 23h

Ingressos: R$ 280 (salão) e R$ 340 (mezanino)

Domingos

Único turno: das 11h às 17h

Ingressos: R$ 255 (salão), R$ 235 (corporativo) e R$ 315 (mezanino)

*Ingresso infantil: de 3 a 8 anos R$ 70 e de 9 a 12 anos R$ 120

Local: Centro Cultural Mãe de Deus, antigo Salão Paroquial (Rua Prefeito José Chies, 193), em Carlos Barbosa (RS)