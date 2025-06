Peça teatral "Toc - Uma comédia obsessiva compulsiva" volta aos palcos caxienses

A peça busca abordar os transtornos mentais de forma bem humorada, mas sem esquecer da importância do tema

Em uma apresentação única, a peça teatral Toc - Uma comédia obsessiva compulsiva volta para Caxias do Sul no sábado (14), às 20h, no Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura). Os ingressos ainda estão à venda a partir R$ 100 (veja mais a seguir).