Orquestra Municipal de Sopros sobe ao palco do Teatro Pedro Parenti para celebrar os 135 anos de Caxias do Sul

Concerto "Em Solo Caxiense" está marcado para neste domingo (15), às 18h, no Teatro Pedro Parenti, em Caxias do Sul.

No ano do sesquicentenário pode soar estranho falar nos 135 anos de Caxias do Sul. Contudo, frisa-se que os 150 anos se referem à chegada dos primeiros imigrantes na região que mais tarde seria batizada de Serra gaúcha. Enquanto que os 135 anos são alusivos ao aniversário da cidade, pois em 20 de junho de 1890 a então Freguesia de Santa Teresa de Caxias foi elevada à categoria de município.