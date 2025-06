Oficina "Escrita de Série: Ello" terá o segundo de três encontros neste sábado, em Caxias do Sul

Ocorre neste sábado a segunda edição da " Oficina Escrita de Série: Ello", que desta vez será realizada no Vielas Espaço Cultural , no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz, em Caxias do Sul (a primeira foi na Casa Fluência). Será uma oportunidade para quem deseja aprender mais sobre o universo da escrita de roteiros e como se dá a construção de uma série audiovisual. A atividade é gratuita e a participação é livre ao público interessado, sem pré-requisito para participar. Quem quiser saber mais, pode entrar em contato pelo WhatsApp (54) 9 9920.3626.

Ao todo serão realizados três encontros. O terceiro terá data e local divulgados com a proximidade do evento. O projeto é realizado com financiamento do Financiarte.