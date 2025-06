Obras assinadas por Alex Nuñes compõem nova exposição na Casa das Artes, em Bento Gonçalves 

Tem exposição nova de artista super conceituado de portas abertas em Bento Gonçalves: as obras do escultor Alex Nuñes chegaram nessa semana na Fundação Casa das Artes .

A exposição As Cores do Meu Trabalho reúne peças esculpidas em basalto local, explorando a trajetória do artista em todas as fases da concepção artística.