O que aborda o cinema negro? Crítico e cineasta traz o assunto para o centro do debate em oficina promovida pelo Sesc Caxias

Daniel Rodrigues é presidente e um dos fundadores da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul.

Há algo em comum entre o filme de terror , Corra! (2017), do diretor norte-americano Jordan Peele e a cinebiografia Mussum, O Filmis, de Sílvio Guindane o grande vencedor do Festival de Gramado de 2023.

Ambas as produções foram dirigidas por negros e estão na prateleira do que o jornalista e crítico de cinema, Daniel Rodrigues chama de cinema negro , mostrando realidades distintas de países diversos.

A partir dessa percepção, envolvendo ainda os aspectos mais específicos do cinema, Rodrigues vem a Caxias do Sul, a convite do Sesc, para ministrar a oficina Cinema Negro: História, Cineastas e Linguagens. A atividade é gratuita e ocorre na sala LABmais, nesta sexta (13) e sábado (14) — veja horários mais abaixo.

Dividida em três módulos a oficina aborda o cinema realizado tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e filmes do continente africano que têm chamado atenção no circuito. Um desses exemplos é a produção Atlantique (2019), dirigida por Mati Diop, a primeira mulher negra a competir pela Palma de Ouro em Cannes, tendo recebido o Grande Prêmio do Júri.