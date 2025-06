"O Grande Encontro" com Neto Fagundes, Ernesto Fagundes, Shana Müller, César Oliveira & Rogério Melo, entre outros nativistas chega a Caxias do Sul

Shanna Muller é uma das atrações confirmadas. Pedro Manoel Osório / Divulgação

No dia 21 de junho Caxias será palco da música nativista com a turnê O Grande Encontro – Reconstruindo o Rio Grande. O espetáculo está agendado para se iniciar às 16 horas, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul. A entrada é gratuita.

Neto Fagundes, Ernesto Fagundes, Shana Müller, César Oliveira & Rogério Melo, Daniel Torres e Joca Martins estão confirmados e sobem ao palco em diversas formações: algumas consagradas e outras inéditas, para cantar os maiores clássicos do cancioneiro gaúcho.

Ao todo, serão 16 atrações, contando também com artistas regionais, como Dante Ramon Ledesma, Tatiéli Bueno e Robison Boeira. Também haverá homenagem aos Irmãos Bertussi.

O show faz parte do Programa Banrisul Reconstruir RS, que direcionou um aporte de R$ 25 milhões para o setor cultural do Estado.

O espetaculo que ocorre em Caxias é o quinto da turnê itinerante que percorre oito cidades do Rio Grande do Sul.

O primeiro show ocorreu em setembro de 2024, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, junto do aniversário de 96 anos do Banrisul. O segundo foi em Capão da Canoa, em janeiro, e contou com um público de cerca de 15 mil pessoas. O Grande Encontro também passou por Santa Maria e Uruguaiana.

Depois do espetáculo em Caxias, o projeto circula por Pelotas (5 de julho), Passo Fundo (2 de agosto) e São Miguel das Missões (27 de setembro).

No dia 4 de novembro, ocorre a 11ª edição, dessa vez no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, no formato tradicional, reunindo cerca de 70 artistas.

