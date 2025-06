O amor está nas redes: influenciadores de Caxias  compartilham rotina, viagens e intimidades em casal 

A família influencer Kleyton Davanzo, Tácia Guimarães e o cachorrinho Pancho. Porthus Junior / Agencia RBS

Mais do que nunca, o dia a dia, as viagens, os momentos da vida estão expostos nas redes sociais. Para quem trabalha com a internet, então, essa realidade é ainda mais presente.

É o caso de Tácia Guimarães e Kleyton Davanzo, juntos há 15 anos, mas convivendo com a rotina de influenciadores digitais há pelo menos sete. Hoje, o casal vê de forma natural a exposição da vida a dois e do relacionamento nas redes sociais. Mas quando Tácia começou a carreira como influenciadora, o companheiro ficava por trás das câmeras.

— Desde o início a gente já começou expondo algumas coisas do relacionamento, da nossa intimidade. O Kley não gostava muito de aparecer, então era sempre eu em frente das câmeras e ele não aparecia — relembra Tácia.

Já no primeiro post em que Kleyton apareceu, os seguidores de Tácia começaram a pedir que ele fosse cada vez mais presente nos vídeos. A mudança de trás para frente das câmeras foi aos poucos:

— Não foi muito fácil, porque aparecer não é pra qualquer um. A pessoa tem que estar preparada. Demorou, mas foi — brinca Kleyton.

A partir daí, a rotina do casal virou conteúdo para as postagens de Tácia. Desde o dia a dia em casa, até viagens e publicidades em dupla, eles se acostumaram com a vida de blogueiros. Os seguidores até chamam o casal de "Xus", o apelido carinhoso que antes era apenas entre os dois e que virou a identidade do casal.

— A gente gravava trends, e aí, depois, começaram a chamar pra fazer as publicidades de casal. Ele acabou virando influencer também. Não teve dificuldade, só tem que ter muita paciência — brinca Tácia.

— É muita foto, tem que repetir até gostar. E aí, tu está tentando tirar uma foto, tem gente atrás e não dá, tem que esperar... No restaurante, a gente come a comida fria e é normal, já que antes temos que gravar conteúdos — complementa Kleyton.

"Ele começou a aparecer e a galera gostou"

Rafael Tomé e Fran Mesari mostram o dia a dia de casal com naturalidade, dos momentos de pijama em casa até viagens e shows. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Para o casal de jornalistas e influenciadores digitais Fran Mesari e Rafael Tomé, o Cabidi, conversar com o público nunca foi uma dificuldade, justamente pela profissão. Desde 2020, Fran decidiu focar na carreira de influenciadora. O noivo Rafael aparecia em postagens pontuais, como dia dos namorados ou em viagens. Com o passar do tempo, foi conquistando o público, que pedia que ele aparecesse mais em frente nas redes sociais dela.

— Agora que ele começou a aparecer e a galera começou a gostar, tem publicidade que quer só ele! — orgulha-se Fran.

Mesmo atuando como social media no Esporte Clube Juventude, Tomé conta que tinha vergonha de aparecer nas postagens.

— Com o tempo, comecei a postar muita coisa minha com ela, atividades de casal e de rotina, mas também gravava ela fazendo uma "publi", um making of... Foi meio que naturalmente acontecendo de eu aparecer um pouco mais. Fui aprendendo a cuidar mais de ângulo de foto, de vídeo, da luz, do local... — afirma Tomé.

Nas redes sociais, os dois buscam mostrar com naturalidade o relacionamento. Por isso, não é incomum que apareçam de pijama em casa, sem produção, mostrando um dia normal.

— Quando ele aparece, ele é muito engraçado. As pessoas gostam dessa troca. A gente posta o que a gente gosta de ver, o que a gente pensa que seria legal de acompanhar — explica Fran.

Os dois buscam referência e se identificam com o casal de influenciadores Marina Baldin e André Scardovelli, de Presidente Prudente, São Paulo. Os dois juntos somam mais de 2,5 milhões de seguidores e retratam a rotina de casal com o filho Antônio. Marina começou a postar o dia a dia e as dificuldades da vida morando juntos, como deixar a toalha molhada em cima da cama ou a roupa suja no chão do banheiro. Foi só depois de estourar nas redes que o noivo André, que é médico, se afastou dos consultórios para focar na carreira de influenciador com foco no público que gosta de futebol. Conhecido como "o cara que corre no banheiro", o influenciador começou a produzir conteúdo a partir da iniciativa da noiva.

Nova realidade que exige diálogo

A exposição dos relacionamentos nas redes sociais é uma nova realidade que requer conversa, alinhamento de expectativas e consciência individual e em casal, de acordo com a psicóloga Thaís Gaspari. O diálogo, segundo ela, é essencial nesse caso:

— A forma como cada pessoa se relaciona com a exposição nas redes pode ser muito diferente e, quando isso não é alinhado, pequenos gestos podem gerar grandes ruídos. Hoje, querendo ou não, o celular é uma extensão no nosso corpo e, consecutivamente, a internet é uma extensão da nossa vida. Não considerar esse espaço e não conversar sobre ele dentro do relacionamento pode abrir margem para interpretações equivocadas — observa.

Assim como há quem poste com naturalidade, há quem prefira preservar a intimidade. A psicóloga aponta que o acordo entre o casal não precisa ser formal ou inflexível, mas precisa ser respeitoso, levando em conta o bem-estar de ambos.

— Não existe receita de bolo, a medida saudável vai depender do que faz sentido para aquele casal. Compartilhar momentos felizes, conquistas ou até situações cotidianas com leveza pode ser natural. Mas quando essa exposição passa a ser uma forma de buscar validação externa é importante parar e refletir. Quando o feed se torna mais importante do que o afeto vivido fora dele, vale parar e refletir. Por outro lado, a ausência total de qualquer menção ao relacionamento também pode gerar ruídos. Hoje, a internet faz parte da nossa realidade, mesmo que seja editada. Fingir que ela não existe pode ser tão prejudicial quanto se prender a ela — diz.

Para Thaís, o desafio está em encontrar equilíbrio entre coerência e privacidade. Ela explica que é importante que o que é mostrado esteja alinhado com o que realmente se vive. Ao mesmo tempo, preservar a intimidade do casal continua sendo importante.