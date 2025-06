Novo festival de música de Caxias do Sul divulga nome e data para anúncio das atrações

O festival de música inédito que chega a Caxias do Sul em novembro teve o nome revelado nesta segunda-feira (23): se chamará Solária e promete 12 horas de música em dois palcos no Parque de Eventos da Festa da Uva.

O Solária Festival terá dois palcos simultâneos, com mais de 10 atrações nacionais e experiências imersivas, segundo a organização. No palco principal, estarão as atrações de rap, funk, trap, rock e reggae. O segundo palco será exclusivo para a música eletrônica, com artistas de diferentes vertentes do ritmo.