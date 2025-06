No Rio de Janeiro, jornalista da Serra grava reportagem com Cauã Reymond

Guaresi (ao centro) trabalha há dez anos no Rio de Janeiro. Acervo pessoal / Acervo pessoal

A caixa de mensagens no Instagram do jornalista de Flores da Cunha Matheus Guaresi se encheu de perguntas nessa quarta-feira(11) ao repostar um story do ator Cauã Reymond.

No vídeo, o ator mostra a equipe do Globo Esporte, programa que Guaresi é editor, no Projac:

"Levei a pequena na escola, estamos no Projac pra gravar uma cena da novela e estou tendo a visita ilustre do Globo Esporte pra mostrar minha rotina por aqui e pra manter o corpo forte e saudável", conta o ator, no vídeo.

Há 10 anos no Rio de Janeiro, Guaresi é produtor do programa dominical que tirou o personagem de Vale-Tudo das gravações para mostrar como o ator concilia trabalho e atividade física no quadro Tá Pago.

— Estamos tentando gravar com ele há muito tempo, é um quadro que mostra as atividades dos famosos, e o Cauã pratica muita coisa, foi campeão brasileiro de jiu-jitsu, surfa e corre na areia — contou Guaresi.

Leia Mais Episódio gravado na Serra marca estreia do programa Avisa Lá Que Eu Vou na próxima semana

O vídeo foi repostado pelo jornalista, que aparece em um segundo story dizendo que o ator "não roubou no treino".

— Foi nossa primeira interação, encontramos ele na portaria do Projac e, no que passamos pela catraca, ele fez o vídeo e nos marcou. Recebi muita mensagem de gente pedindo pra ele mandar beijo e até alguns novos seguidores — brincou Guaresi.

As gravações com o ator foram realizadas na praia da Barra da Tijuca e seguirão nesta quinta (12) e sexta feira (13).