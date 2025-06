Mais de 300 tatuadores se preparam para o primeiro festival de tatuagem de Caxias do Sul

Tatuador e artista plástico Luciano Rossi, da primeira geração de profissionais de Caxias, é atração confirmada do festival. Ulisses Castro / Agencia RBS

Na semana passada o tatuador Alessandro Acco, 26 anos, iniciou um trabalho que ao todo irá demandar mais de cem horas até chegar ao resultado. Antes do desenho, com efeito tridimensional e de pintar a coxa do cliente, Acco criou a escultura da ilustração em argila, fotografou e estudou suas sombras.

A técnica de tatuagem, inspirada pela escola do norte-americano Guy Aitchison será uma das centenas de que disputarão a competição do Caxias do Sul TattooFest, primeiro evento do gênero a ocorrer na cidade.

De sexta (20) a domingo (22), mais de 300 tatuadores estarão no Centro de Eventos da Festa da Uva para competir em mais de 20 categorias, trocar ideias e expor uma cultura que, em Caxias, conta com profissionais de referência.

Da primeira geração de tatuadores caxienses, Luciano Rossi, 45, está na disputa por mais um troféu. Aliás, pode ser o primeiro a ganhar na cidade onde tatua há três décadas.

Rossi vai levar ao evento seu estilo de tatuagem que costuma cobrir partes inteiras do corpo e estima que ao todo trabalhe até 25 horas entre sexta e sábado:

— Para nós é trabalho, a diversão é para o público, todo mundo quer mostrar seu potencial. Comecei a tatuar no início dos anos 1990 e sempre tive que sair da cidade para ir aos eventos. Sou muito grato por tudo que o mundo da tatuagem me deu, é meu estilo de vida.

São mais de 40 troféus nas paredes do estúdio localizado na Avenida Júlio de Castilhos, conquistados em convenções país afora. Obras cobiçadas pelos profissionais muito pelo reconhecimento que carregam, mas também por sua exclusividade. Em Caxias, os vencedores levarão para casa um troféu esculpido pelo artista plástico Ale Amorin inspirado na obra do pintor italiano Aldo Locatelli.

— Para quem é do desenho, sair do papel para esculpir é um pulo, então uma convenção reúne profissionais de diferentes mídias, a tatuagem é só uma delas — explica Rossi.

Da geração mais nova e artista do estúdio de Rossi, Alessandro Acco se aprofunda nas técnicas de escultura que resultam em tatuagens exclusivas que garantem troféus em competições:

— A noção de desenho facilita pela proporção anatômica, da distância dos olhos, nariz e boca. Não é difícil, mas leva tempo, são 50 horas para esculpir e umas 40 horas para tatuar, além do esboço que também leva tempo.

Expectativa é atrair 5 mil visitantes em três dias

Anunciado no final de abril, o evento organizado pela produtora Inkstars e que realiza convenções do mesmo formato em Canoas comercializou, em Caxias, mais de 30 estandes em menos de dois dias.

Ao todo serão cem espaços dedicados a tatuagem e piercings, praça de alimentação, comércio de antiguidades e colecionáveis e encontro de cosplays. A convenção reserva ainda espaço e tempo para a cultura nerd com o Caxias Anime Fest. A premiação, de acordo com a organização, para o melhor cosplay (prática de se vestir como um personagem) é de R$2 mil.

— Caxias e região tem uma cena bem forte, os profissionais começaram a me pedir para trazer para cá porque eles sempre viajam para os eventos e não tinha um na sua própria cidade. É uma convenção que reúne todo o universo da tatuagem, inclusive o geek, de super-heróis e histórias em quadrinhos — conta Michelle Jefinny, produtora do evento.

Quanto custa

Os ingressos estão no terceiro lote e são vendidos a R$40 pelo site Articket .

. A meia-entrada, garantida para estudantes e melhor idade custam R$20.

Na bilheteria, os preços são os mesmos e a dica é o ingresso solidário que custa R$30 e pede a doação de um quilo de alimento não perecível.

Show com a banda Ratos de Porão é destaque da programação

A trilha sonora da primeira convenção de tatuagem e piercing de Caxias combina e muito com o tema. Atração principal do Caxias TattooFest, Ratos de Porão é uma das bandas mais importantes da cena punk não só no Brasil, mas no mundo.

Liderado pelo emblemático João Gordo, Ratos de Porão desembarca em Caxias no sábado (21), às 22h, com os clássicos Crucificados pelo Sistema, Beber até Morrer, Amazônia Nunca Mais e Anarkophobia, além de músicas do disco mais recente Isentön Päunokü (2023). Quem abre o show da atração principal são as bandas Dark Roots, com tributo a Sepultura, e banda Ossos.

O ingresso do Caxias TattooFest dá direito aos shows. Na sexta-feira (20), as atrações no palco ficam por conta da banda Primordia, às 19h30min e do rapper Valmini, às 20h45min.