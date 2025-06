Luan Santana volta a Bento Gonçalves para apresentar show da nova turnê 'Ao Vivo na Lua'

Luan promete cantar aos fãs os novos e antigos hits de sua carreira. Caio Mayer / Divulgação

Retornando para Bento Gonçalves, o cantor sertanejo Luan Santana traz a sua nova turnê Ao Vivo na Lua hoje à noite, no Pavilhão E do Parque de Eventos. Os ingressos ainda estão à venda a partir de R$ 95 (+taxas). O show faz parte da programação da 33ª ExpoBento e 20ª Fenavinho.

Com um palco 360º, o público poderá apreciar o a performance do cantor a partir de diversos ângulos. Os efeitos e outros itens pirotécnicos também têm como objetivo recriar a atmosfera inspirada no seu álbum mais recente Luan Ao Vivo na Lua, trazendo uma experiência imersiva.

Leia Mais Filme premiado em Berlim é escolhido para abrir o 53º Festival de Cinema de Gramado

Os fãs devem ouvir os novos sucessos de Luan, como Dona e Clone, além de hits da carreira, como Eu, Você, o Mar e Ela, Sinais, Morena, Abalo Emocional e Meteoro.

A estrutura do show está dividida em cinco setores, sendo um deles o Front Fã, a partir de R$ 380 (+taxas), que oferece entrada exclusiva, acesso exclusivo à frente do palco, água e refrigerante liberados, além de receber uma faixa e um copo personalizado exclusivos do setor.

Os ingressos ainda estão disponíveis no site Q2 Ingressos. Os valores ainda podem ter desconto, caso o cliente seja do Clube Gdo Unifique. O início do show está previsto para às 22h30min, com a abertura dos portões para às 19h30min.

Setores

Pista - a partir de R$ 95 (+taxas)

Vip - a partir de R$ 160 (+taxas)

Premium Open Bar - a partir de R$ 270 (+taxas)

Front Fã - a partir de R$ 380 (+taxas)

Mesas (para seis pessoas com duas banquetas) - Informações e reservas: (54) 98137-0405.

Como se cadastrar no Clube:

Cadastre-se gratuitamente neste link Clube GDO Unifique .

Resgate seu cupom dentro do Clube, no canto superior direito, abaixo do seu nome.

Acesse o site Q2ingressos , aplique seu cupom e garanta o ingresso.

, aplique seu cupom e garanta o ingresso. Atenção, a compra é limitada a dois ingressos por CPF.

Programe-se