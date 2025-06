Inscrições abertas para o 32º Festival Ronco do Bugio, em São Francisco de Paula

Estão abertas as inscrições para o 32º Festival Ronco do Bugio, em São Francisco de Paula. O evento está marcado para os dias 29 e 30 de agosto, no CTG Rodeio Serrano e celebra o bugio, único ritmo musical com origem reconhecidamente gaúcha, nascido nos Campos de Cima da Serra, e que se tornou símbolo cultural do município.