Ingressos estão à venda para a Noite Italiana de Antônio Prado

A recepção contará com a presença dos conhecidos mascotes, o Nono Valentin e a Nona Valentina.

A 43ª Noite Italiana, em Antônio Prado, ocorrerá nos dias 16 e 23 de agosto, a partir das 19h, no Centro de Eventos. Com o tema Da Itália ao Brasil: 150 anos de Sonhos e Conquistas , o evento reúne gastronomia e música .

O cardápio, nas duas noites, contará com frango – a menarosto e a passarinho, polenta frita, brustolada e mole (com molho de frango), pepino, pão, queijos parmesão, colonial e coalho, salame, copa, bolos, cucas, doces, biscoito colonial, grostoli, batata doce, merengue e frutas.

Para embalar o público, no dia 16, haverá show com Dirceu Pastori, Grupo Q’Balanço e Banda San Marino. Já no dia 23, quem anima o público é Dirceu Pastori, Grupo Q’Balanço e a Banda Brilha Som.