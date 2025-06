Humorista Jonathan Nemer apresenta show de comédia sobre relacionamentos em Caxias do Sul

"Existe Vida Após o Casamento?" de Jonathan Nemer será apresentado nesta segunda-feira (16), em Caxias do Sul. Jonathan Nemer / Divulgação

Você já se perguntou como é a vida depois do felizes para sempre? Essa e outras provocações sobre casamento, vida a dois, namoros e até a vida de solteiro estão presentes no espetáculo Existe Vida Após o Casamento? do humorista Jonathan Nemer, que desembarca nesta segunda-feira (16), em Caxias do Sul.

A apresentação está marcada para se iniciar às 20h, no UCS Teatro. Ainda é possível garantir ingressos a partir de R$ 65 (+taxas), no site Ingresso Fit. Mas atenção: a área VIP já está esgotada.

Existe Vida Após o Casamento? marca o retorno de Jonathan Nemer aos palcos com um show inédito, que estreou em abril deste ano. No show, ele promete falar — com bom humor — sobre as verdades que ninguém conta sobre a vida a dois. O diferencial é que o show tem censura livre, como explica o artista Jonathan Nemer:

— Eu sempre fui apaixonado por comédia, desde pequeno. Tive muita influência dos filmes do Mr. Bean, Chaves, Chapolin, filmes do Jim Carrey e Adam Sandler e eu sempre via que não tinha apelação com pornografia ou com palavrão. Foi algo que eu comecei a admirar desde pequeno. O meu show também tem esse diferencial por ser cristão. Eu não tinha hábito de falar palavrão, então pra mim foi meio comum.

Apesar de falar sobre casamento e vida a dois, Nemer convida os solteiros, enrolados e quem ainda não sabe o que quer para refletir, com bom humor, sobre os desafios de um casamento.

— Uma das marcas do meu tipo de comédia é o cotidiano. Eu quero falar de coisas que as pessoas que estão ali vão entender e vão se identificar. Quando eu vou falar de casamento, eu falo de como eu conheci minha esposa, como foi o pedido de casamento, a cerimônia, os custos... Eu tento colocar os lados cômico e trágico de um relacionamento. E esse show é legal porque tem uma reflexão pra quem ainda não casou — antecipa o humorista.

Por isso, Nemer define que Existe Vida Após o Casamento é um show para quem ama, quem já amou e para quem está quase desistindo de amar.

— A gente tem que trazer, também, esse lado responsável do relacionamento. Hoje está cada vez mais descartável. Você vai ouvindo e rindo e no final você cai em si. Então, para quem é casado, vai sair de lá lutando pelo casamento, vai querer voltar a honrar a esposa, o marido e a família. E quem não casou ainda, vai falar: "pô, realmente casamento não é esse bicho de sete cabeças, mas também não é conto de fadas" — brinca.

Pela segunda vez em Caxias do Sul, Jonathan Nemer esteve na Serra em 2023 com o espetáculo Não Sei Namorar, espetáculo sobre desilusões amorosas e situações embaraçosas que cercam as pessoas solteiras com mais de 30 anos. Nessa apresentação, ele lembra que foi conquistado pelo carinho do público caxiense e pelas comidas típicas do Rio Grande do Sul:

— Eu amei a gastronomia daí. No almoço, comi churrasco e a noite eu fui numa casa de massas com meus amigos jogadores do Juventude, o Nenê e o Jean Irmer. Como era minha primeira vez, era uma incógnita, e bombou o show! — lembra com orgulho. — E eu sempre ouvia Caxias do Sul por conta do Juventude. Eu sou corintiano e eu nunca esqueço, em 2003, que o Corinthians veio jogar aqui num domingo cheio de neblina e a gente tomou de 6 a 1 pro Juventude.

Ah! E para quem quiser garantir uma foto com o humorista, ele diz que vai atender a todos que quiserem registrar o momento ao final do show.

