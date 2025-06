Historiador aborda em livro a importância dos negros no desenvolvimento econômico, social e cultural de Bento Gonçalves

Lucas Anhaia lança livro "Registro da Cor" neste sábado (7). Pablo do Rosário / Divulgação

Fruto de uma pesquisa de quatro anos, o historiador bento-gonçalvense Lucas Anhaia lança neste sábado (7), às 16h, o livro Registro da Cor. A obra reúne pesquisas e relatos de pessoas negras que viveram e vivem em Bento Gonçalves. O evento ocorre na Sociedade 20 de Novembro e contará também com atividades culturais.

— Eu sou um homem negro, de pele clara, nascido e criado em Bento Gonçalves, mas que nunca tive a oportunidade de dialogar com a história de Bento Gonçalves, com essa narrativa que é muito forte da colonização italiana. Nunca me vi representado nessa história e nunca consegui dialogar com ela. Não existia e, para ser sincero, acho que ainda não existem ferramentas para que as populações negras conversem com a narrativa e com a história da imigração italiana — destaca o pesquisador.

Para Anhaia, o livro é um começo para que as histórias se entrelacem. A publicação partiu, justamente, da necessidade de registrar a presença negra na história de Bento Gonçalves. No mês de março de 2024 um encontro e bate-papo na Sociedade 20 de novembro serviu de base para a pesquisa do historiador. A partir desses relatos orais e outros materiais de pesquisa, foi organizado o livro com as memórias a respeito das pessoas negras do município, abordando o período histórico local e relacionando com os contextos nacionais e internacionais.

— A importância desse livro vem na linha de trazer uma historiografia mais justa com a verdade. Cerca de 20% da população de Bento Gonçalves se auto declarando preta ou parda e, para além de tudo isso, eu trago uma novidade que é trabalhar as populações negras na sua amplitude, com informações sobre a população afro-brasileira e também indígena. Porque a gente precisa lembrar que a racialização não parte só da ancestralidade africana, mas também da indígena — explica.

Entre as constatações do pesquisador contidas na obra, estão a marginalização da população negra e indígena no contexto da imigração, com a falta de políticas públicas para trabalho e terra, e sobre o protagonismo das pessoas negras na história do município:

— É importante destacar que as populações negras sempre estiveram envolvidas na história de Bento Gonçalves, no desenvolvimento econômico, social ou cultural — resume.

Registro da Cor é resultado de um trabalho de entrevistas com famílias e pessoas negras, aliado à pesquisa documental no Museu do Imigrante e à leitura de obras já publicadas. O evento de lançamento será um momento de celebração, aberto a toda a comunidade com atividades culturais como o DJ Daniel de Almeida e a exposição Retalhos da Diversidade, de Lucas Anhaia.

O livro será vendido a R$ 40 no lançamento deste sábado. Alicia Costa / Reprodução

