Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás recebe a exposição "A Poética do Corpo no Espaço", de Elaine Stankiwich

Artista e pesquisadora que investiga as narrativas dos gestos e movimentos corporais, a artista plástica paranaense Elaine Stankiwich traz a Caxias do Sul a exposição "A Poética do Corpo no Espaço", com abertura nesta sexta-feira, na Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás. A mostra é uma das selecionadas pela mais recente Convocatória de Arte - Ocupação Galeria de Artes, da Secretaria Municipal da Cultura.

Com curadoria da artista visual Fabiane Magalhães Machado, a exposição apresenta esculturas, objetos e instalações que exploram a relação sensível entre o corpo e o espaço habitado. Nesta dinâmica, Stankiwich busca perceber como o corpo se transforma e pode ser transformado pelo espaço por meio de atos como rasgar, amassar e dobrar. Ao ter o próprio corpo como forma de construção artística, os gestos ganham uma dimensão ritualística, com o fator humano misturado a referências de outras formas de vida, como águas vivas e dragões.

"O corpo entra no gesto, e com as mãos dou forma a estruturas em volume e relevos. Ao registrar os trabalhos, percebo que há um corpo que narra e compõem-se sobre as superfícies, os avessos, os volumes e as vestes" define em seu portfólio Elaine, que é mestre e doutoranda em Artes Visuais pela UFRGS.

A visita guiada à exposição, às 19h, terá mediação acessível e atividade colaborativa especialmente voltada à aproximação sensorial do público, com recursos de audiodescrição da expografia e intérprete de Libras. Na ocasião também será produzida uma instalação colaborativa, que sairá da galeria para percorrer outros espaços do Ordovás, intitulada "Fios da Vida".