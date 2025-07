Filha de B.B. King, cantora norte-americana será atração em setembro em Flores da Cunha

Claudette King se apresentou em Caxias do Sul em 2023, no MDBF Daniela Xu / Divulgação

Herdeira do trono do blues, a cantora Claudette King, filha de B.B. King, retorna a Serra Gaúcha este ano como atração em Flores da Cunha, no dia 12 de setembro. O show será no Cheers Pub, às 21h, e irá marcar o lançamento oficial do Flores Jazz Blues Festival 2026.

Carismática e dona de voz e performance igualmente potentes, Claudette King foi atração em 2023 no Mississippi Delta Blues Festival, em Caxias do Sul. Naquele ano, o MDBF homenageou B.B. King com uma edição temática que trouxe diversos nomes cuja trajetória se entrelaçam com a do icônico guitarrista.

O primeiro lote de ingressos começa a ser vendido nesta terça-feira (1º), pelo sympla ou com os integrantes da APAC Flores da Cunha. Os 300 primeiros bilhetes custam R$ 60. Após, inicia a venda do segundo lote a R$ 80. Na hora, sujeitos à disponibilidade, os ingressos serão vendidos à R$ 90.

O show em Flores da Cunha será realizado apenas quatro dias antes do centenário de B.B. King (nascido no dia 26 de setembro de 1925 em Itta Bena, no Mississippi).