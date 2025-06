Festival de Cinema de Gramado abre inscrições para longas-metragens gaúchos

Estão abertas as inscrições para a Mostra Sedac Iecine de Longas Gaúchos do 53º Festival de Cinema de Gramado . O evento, realizado entre os dias 13 e 23 de agosto, selecionará até cinco longas-metragens de empresas produtoras gaúchas independentes com sede no RS para a mostra. A competição, além de premiações em dinheiro, entregará aos vencedores o Kikito.

São aceitas somente obras finalizadas a partir de maio de 2024, com duração mínima de 70 minutos e que não tenham sido exibidas comercialmente no Rio Grande do Sul. Os filmes podem ser inscritos no site www.inscricoescinema.com.br até 23h59min do dia 25. O regulamento está disponível em https://festivaldecinemadegramado.com.