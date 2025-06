Festival Caxias em Cena chega à 25ª edição e abre chamada para sua programação

Espetáculo "Miedka - Uma metáfora do encontro" participou da programação do Caxias em Cena, em 2024.

Aberto chamamento para a programação do 25º Festival Caxias em Cena - Territórios Reinventados, em Caxias do Sul. Podem participar artistas, grupos, coletivos e companhias de teatro, circo e dança com espetáculos inéditos no festival ou propostas de ações formativas e oficinas.