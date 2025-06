Festa Amigos do Leitão ocorre neste sábado, em Caxias, com renda revertida para a Apae

Neste sábado (7), a partir das 17h, no Restaurante Tulipa, nos pavilhões da Festa da Uva (entrada pelo Portão 7), ocorre mais uma edição da Festa Junina Amigos do Leitão.

Realizado pelo grupo Amigos do Leitão, em parceria com a Apae de Caxias do Sul, o evento reúne música, gastronomia típica e brincadeiras tradicionais.