Feiras de rua fomentam negócios promovendo a cena cultural caxiense 

Feiras, como as da Maesa, movimentam os finais de semana dos caxienses, com opções que vão da gastronomia ao artesanato, passando por atrações artísticas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com produtos artesanais e um contato mais direto com o comerciante, as "feiras de rua", como são popularmente chamadas, vêm ganhando espaço na vida dos moradores de Caxias do Sul. O ambiente mais acolhedor, que traz aromas diferentes, itens feitos a mão e personalizados, além da oportunidade de conhecer novos artistas locais, faz com que a ida a um desses eventos não se limite a "apenas uma compra", mas, sim, a vivenciar uma experiência que sai da rotina.

E é perceptível que há uma gama diversa de eventos nesse estilo na cidade, sendo que, de acordo com o diretor da secretaria de Urbanismo, Rodrigo Lazzarotto, pasta responsável pelas autorizações e alvarás, a procura pelas liberações dessas feiras aumentou consideravelmente nos últimos três anos após o decreto 22726/2023, que regulamentou a realização de eventos temporários no município.

Segundo o diretor, não é possível contabilizar quantas feiras ocorrem na cidade atualmente, dado que algumas são esporádicas, porém, confirmou que há, pelo menos, três que são fixas, realizadas à céu aberto: as Feiras da Maesa, nos formatos Cultural e Turística, a Garage Sale (feira de antiguidades) e a realizada no bairro Jardim América.

Conforme o presidente da Associação dos Amigos da Maesa (Amaesa), Paulo Sausen, responsável pela organização, as Feiras da Maesa surgiram com uma união de dois fatores: a fusão das pequenas feiras que ocorriam na cidade em um só lugar, no estilo "Brique da Redenção", de Porto Alegre e, porque defende ele, a Maesa precisava ser ocupada.

Paulo Sausen organiza as feiras da Maesa desde 2022. Porthus Junior / Agencia RBS

Sausen diz ainda que hoje são mais de 300 empreendedores inscritos, mas ele salienta que feiras são abertas para qualquer artesão ou comerciante. O principal objetivo é incentivar os negócios e movimentar a cena cultural da cidade.

— Muitas pessoas vêm aqui buscando o seu sustento, precisam da feira para sobreviver. Outros são valores agregados, que também têm um emprego, mas produzem em casa e vendem aqui. Além de um terceiro grupo, que são os aposentados, que vêm a atividade como um hobby e claro, para buscar uma renda extra também. Mas a ideia das feiras é fomentar os negócios e o lazer. Caxias é uma metrópole, ela tem que ter vida — comenta Sausen.

Contudo, também existem outros modelos de feiras na cidade, como a Vamos Juntim, conduzido pelas irmãs Isabella e Vittoria Bruzetti. O evento já está na 33ª edição e funciona no modo itinerante, sempre em locais diferentes, reunindo marcas autorais, brechós, home decor, saúde, beleza e artistas.

Vittoria e Isabella Bruzetti iniciaram o projeto em 2018 com brechós e hoje já atendem outros diversos segmentos Porthus Junior / Agencia RBS

Desde o início, em 2018, cerca de 300 expositores já passaram pelo evento e mais de 15 mil pessoas marcaram presença. Vittoria diz que o espaço serve para fomentar novos negócios, oferecendo experiências diferentes para os visitantes.

— Buscamos fazer eventos temáticos, como essa última edição que foi com o tema da festa junina, e trazer alguns serviços, como pessoal da massagem, a galera que faz flash tattoo e uma oficina de donuts. E sempre falamos para os nossos expositores que o evento não é um momento só de vendas, mas, sim, para criar contato com outros expositores e conhecer outros clientes. Chegou, não vai sentar, não existe essa possibilidade, tem que cativar o cliente. Então a gente tenta ficar o máximo alinhados com as nossas ideias e com as deles também — acrescenta Vittoria, uma das idealizadoras do projeto.

Adocicando a relação com os clientes

Mesmo com espaço físico, Fernanda não deixa de vender nas feiras por ter um contato mais direto com o cliente Porthus Junior / Agencia RBS

Esses espaços são vitrines para quem vende produtos artesanais como forma de sustento mensal. É o caso da caxiense Fernanda Vidor Hesse, 46 anos, que produz e comercializa geleias, molhos e licores com a Frau Schimier. Faz isso desde a pandemia, quando ficou desempregada.

— Comecei a fazer porque eu amo chimia. A marca é alemã, mas eu sou de origem italiana, casada com um alemão, Leandro Hesse, então a gente decidiu fazer alguma coisa assim na época que eu fiquei sem trabalho. Como todo mundo começou a mudar a alimentação, fiz algumas amostras de chimia com açúcar demerara e o sabor ficava melhor. Então, distribuí algumas unidades para as pessoas mais próximas, elas gostaram e queriam comprar, então, iniciei meu negócio — conta Fernanda.

Ela também destaca como a produção evoluiu e hoje já deixou de cozinhar em casa para ter um espaço próprio. Com isso, diversificou a produção, vendendo molhos chutney (de origem indiana, conhecido pelo seu sabor agridoce e picante), sem conservantes. Ela monta sua banca sempre nas Feiras da Maesa.

— A venda nas feiras faz parte da minha renda principal, porque meu marido é CLT, então é preciso dos dois, porque senão a gente não dá volta — revela Fernanda.

A empreendedora salienta ainda que as feiras são importantes locais para o incentivo do comércio local, criando uma relação mais próxima com o cliente.

— Atendemos muitos turistas. Pela marca ser alemã, muitos já chegam falando em alemão, já falei em inglês, italiano também, então isso é o legal, além de estar trazendo a nossa tradição, que é o artesanal. Eu vejo que as feiras são uma porta para isso. E o cliente gosta do que é daqui. Com a pandemia, como fechou tudo e no ano passado, com as enchentes, a gente ficou meio que ilhado e o pessoal foi obrigado a comprar o que é daqui, então as feiras vêm fortalecendo cada vez mais isso — salientou.

Paixão pelo artesanato

Manuela deixou o trabalho de estagiária para investir no seu próprio negócio Porthus Junior / Agencia RBS

Outra caxiense que também encontrou sua paixão no artesanal durante a pandemia foi a estudante de Arquitetura e Urbanismo, Manuela Baldasso, de 26 anos. A jovem contou que desde a infância gostava de lidar com miçangas e criar pulseiras. Em 2020, surgiu a Manu Beads, mas a ideia era ser apenas um hobby, no entanto, a loja alcançou novos públicos.

— Nos primeiros três meses de marca, produzi mais de 240 peças personalizadas. As beads (nome das peças) mais vendidas eram correntinhas para máscaras e óculos. Com o tempo, fui adicionando mais criatividade e personalidade à marca, sempre trazendo novidades, aprimorando técnicas e selecionando materiais de maior qualidade. Hoje trabalho com brincos, colares, chaveiros e outros acessórios, com a possibilidade de personalização de cada peça — lembrou a jovem.

Atualmente, o negócio é sua principal fonte de renda, conseguindo trabalhar nas joias enquanto finaliza a graduação. Seus pontos de venda física são nas feiras do Vamos Juntim, da Crafteria, em Porto Alegre e, do Le Marché, em Xangri-Lá.

— Sou independente, moro com meu namorado, e juntos dividimos as despesas da casa. No início da marca eu ainda era estagiária na área de Arquitetura e morava com meus pais, e tomar a decisão de acreditar na Manu Beads foi um grande desafio. Mas valeu a pena: a renda que conquisto hoje é, no mínimo, três vezes maior do que recebia como estagiária. Atualmente estou na reta final do curso, e participar das feiras tem sido essencial nesse momento, pois além de me permitir um contato direto com o público, os eventos me dão a oportunidade de levantar uma renda significativa em um único dia — ressaltou Manuela.

Sonho que se tornou uma fonte de renda extra

Camila e Jan produzem e vendem velas aromáticas nas feiras como complemento da renda mensal Porthus Junior / Agencia RBS

Uma outra história encontrada entre as tendas da Feira da Maesa é a do casal de Garibaldi, Camila Kerber, 35 anos, e Jan Marcel Fin, 40. Há oito meses começaram a empreender com a Serella Velas Artesanais quando ambos ficaram desempregados, mas o desejo de empreender já existia desde o início do relacionamento, 12 anos atrás.

— Depois que eu e o Jan ficamos desempregados, começamos o nosso sonho de empreender e escolhemos trabalhar com aromas e velas. Faz exatamente oito meses que começamos a vender nesses eventos e para nós é maravilhoso, porque existe toda uma troca com o cliente e também com outros feirantes. Formamos amigos a cada edição e também conseguimos nos tornar referência naquilo que produzimos — diz Camila.

Atualmente, ambos estão empregados. Camila em uma empresa do ramo administrativo e Jan como investidor independente, mas continuam com a Serella como renda extra.

— Mesmo com nossos empregos, mantemos o negócio nas feiras, é um complemento na nossa renda mensal. As vendas fluem aos poucos, mas buscamos sempre apresentar o nosso produto, porque por ser aroma, fica um pouco mais difícil, a pessoa tem que cheirar para conhecer. Mas depois que a gente consegue prender a atenção do cliente, a venda se concretiza mais fácil — revela a empreendedora.

Sustento de uma vida inteira

Roque e Inês Gelatti sempre viveram do artesanato, mas hoje usam a arte como renda extra Porthus Junior / Agencia RBS

Mesmo aposentados, o casal Inês e Roque Gelatti, ambos de 65 anos, são habitués expositores das feiras. Desde os anos 80, Roque trabalha como artesão, com a produção de artefatos de madeira e bambu, enquanto Inês administra as vendas e, agora, também as redes sociais.

— Morávamos em Taquara e ele começou na época em que ficou desempregado, então, fez a triagem no Brique da Redenção, passou e a gente começou a vender lá. Ficamos 29 anos lá, fazendo todo domingo, mas há 12 anos nos mudamos para Caxias e quando teve a enchente, ficamos sem estrada, então buscamos as feiras daqui e encontramos a Feira da Maesa e nos surpreendemos, porque elas são bem boas. Às vezes, vendemos mais aqui do que quando estávamos em Porto Alegre — destaca Inês.

A vendedora também relatou que em setembro de 2024, Roque conseguiu se aposentar, com isso, decidiram se estabelecer somente em Caxias e agora a comercialização dos artefatos se tornou uma renda extra em vez de principal.

— Nos aposentamos e agora esse trabalho se tornou mais um complemento, mas o artesanato nos sustentou por muitos anos, pagamos toda a faculdade da nossa filha, compramos casa, carro. A gente não tinha nada antes, conseguimos tudo com o dinheiro do artesanato — relembra Inês.

Além da questão financeira, o artesão explica porque eles gostam tanto de de participar das feiras:

— Gostamos de vir nas feiras, ter um contato mais direto com os clientes e sair de casa, se comunicar com o povo já que somos só nos dois.

Saiba mais:

Feiras da Maesa

Periodicidade: a Feira Cultural ocorre no terceiro domingo do mês na Rua Plácido de Castro. Já a Feira Turística e Cultural ocorre no segundo domingo do mês, na Praça das Feiras, no Largo São Pelegrino.

a Feira Cultural ocorre no terceiro domingo do mês na Rua Plácido de Castro. Já a Feira Turística e Cultural ocorre no segundo domingo do mês, na Praça das Feiras, no Largo São Pelegrino. Como expor: cadastro pelo WhatsApp 54 9329-2272. Taxa entre R$ 25 e R$ 30, por evento.

Vamos Juntim

Periodicidade: feira bimensal. As próximas serão nos dias 10 de agosto e 12 de outubro. Os locais ainda não foram divulgados.

feira bimensal. As próximas serão nos dias 10 de agosto e 12 de outubro. Os locais ainda não foram divulgados. Como expor: cadastro pelo Instagram @vamosjuntim. Taxa de R$ 290, por feira, depois de aprovação da curadoria.

Le Marché Chic

Periodicidade: focada em moda, arte, design e produtos feitos à mão, ocorre trimestralmente, em Caxias do Sul e, bimensal, em Porto Alegre. Em Caxias, a próxima será no dia 12 de julho, no Villagio Caxias, das 10h às 22h.

focada em moda, arte, design e produtos feitos à mão, ocorre trimestralmente, em Caxias do Sul e, bimensal, em Porto Alegre. Em Caxias, a próxima será no dia 12 de julho, no Villagio Caxias, das 10h às 22h. Como expor: cadastro pelo Instagram @lemarchechic. Valor da taxa revelado após aprovação da curadoria.

Éden Feira Vegana

Periodicidade: feira bimensal voltada para gastronomia vegana, moda e design autoral, home decor sustentável e cosméticos naturais. A próxima será no dia 19 de julho, no Pátio da Estação, em parceria com o Viva Bar, das 11h às 18h.

feira bimensal voltada para gastronomia vegana, moda e design autoral, home decor sustentável e cosméticos naturais. A próxima será no dia 19 de julho, no Pátio da Estação, em parceria com o Viva Bar, das 11h às 18h. Como expor: por meio de cadastro pelo WhatsApp (54) 9669-3728. Taxa variável.

Antiquário Jonathan Franco

Periodicidade : feira bimensal de antiguidades. A próxima será nos dias 9 e 10 de agosto, no Antiquário (rua Angelo Chiarello 3.374, bairro Pio X, junto a Tunado Cars).

: feira bimensal de antiguidades. A próxima será nos dias 9 e 10 de agosto, no Antiquário (rua Angelo Chiarello 3.374, bairro Pio X, junto a Tunado Cars). Como expor: são vendidos apenas os artigos da própria loja.

Garage Sale

Periodicidade: feira bimensal de multicolecionismo, antiguidades e artesanato. Ocorre sempre na loja (rua Hugo L Ronca, 2.377, bairro São José). A próxima será nos dias 5 e 6 de julho, das 10h às 18h.

feira bimensal de multicolecionismo, antiguidades e artesanato. Ocorre sempre na loja (rua Hugo L Ronca, 2.377, bairro São José). A próxima será nos dias 5 e 6 de julho, das 10h às 18h. Como expor: entrar em contato pelo WhatsApp (54) 99968-8657. Taxa de R$ 100, por dia de evento.

Feira Dominical Jardim América