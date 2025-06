Episódio gravado na Serra marca estreia do programa Avisa Lá Que Eu Vou na próxima semana

Paulo Vieira esteve em Monte Belo do Sul no mês de março. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A irreverência de Paulo Vieira na apresentação do programa Avisa Lá Que Eu Vou chega à quarta temporada. Para os moradores de Monte Belo do Sul, na Serra, a estreia terá um motivo especial: o primeiro episódio da atração tem como protagonista o pequeno município da região. A exibição está prevista para a próxima terça-feira (17), às 22h45min, no canal de TV fechada GNT - na Rede Globo, o programa será exibido em 02 de julho.

A expectativa pela estreia toma conta da cidade. Tanto é que a comunidade está se organizando para acompanhar de perto a exibição. Na terça, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo instalará um telão no Salão Paroquial para que os moradores possam assistir ao programa de forma gratuita.

O apresentador e sua equipe realizaram as gravações no mês de março. Na época, acompanharam o tombo da polenta gigante de 800 quilos, a pisa coletiva de uvas e o desfile cultural – que contou com diversas culturas representadas, como polonesa, italiana e alemã. Além desses eventos principais, Vieira conduziu um circuito de entrevistas com os moradores locais, destacando as histórias e contribuições para a comunidade, enriquecendo a narrativa do programa.

Esse será o primeiro episódio gravado em uma cidade gaúcha desde que o Avisa Lá Que Eu Vou foi lançado na TV. Ametista do Sul, no Norte do Estado, também terá um episódio exclusivo no decorrer da temporada.

Uma das atrações mostradas no programa será o tombo da polenta gigante de 800 quilos. Cesar Silvestro / Divulgação