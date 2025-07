Em programação inédita, palhaçaria feminina é protagonista de encontro com espetáculos e oficinas em Caxias do Sul

Espetáculo "Vírgula iLtda.", com Jéssica Alves, é uma das atrações da programação. Matheus Matta / Divulgação

De forma inédita, a Serra gaúcha recebe um encontro que celebra a arte cômica produzida por mulheres. De quarta-feira (2) a domingo (6) o Le Donne Che Fá Rider vai reunir em palcos diversos, trabalhos artísticos de profissionais que são referência na área, com bases de atuação em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O nome escolhido faz alusão a Talian e pode ser traduzido como “mulheres que te fazem rir”.



A entrada é gratuita aos espetáculos, oficinas, roda de debate, lançamento de livro, cabaré artístico e cortejo no Parque Getúlio Vargas, com a participação da fanfarra da Desorkestra Montanhosa.

— Nos últimos 15 anos me aprofundei na pesquisa da palhaçaria. Conforme o trabalho foi se desenvolvendo nós, palhaças mulheres, percebemos que havia uma diferença entre o humor que era feito por mulheres e por homens. Por exemplo, no circo tradicional as mulheres desempenhavam papéis de trapézio, lira, como assistente do mágico ou dançarinas. Mas nunca num papel de protagonismo dela propriamente e elas nunca ocupavam esse espaço do ridículo — analisa a idealizadora do projeto, Odelta Simonetti.

Por isso, o Le Donne Che Fá Rider promete transformar os palcos caxienses em propulsores da palhaçaria feminina. Entre as artistas convidadas estão:

Dani DalForno e Jandara Rebelatto , de Passo Fundo, com a peça As Leves e Discretas, que analisa as normas e regimentos do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG);

, de Passo Fundo, com a peça As Leves e Discretas, que analisa as normas e regimentos do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG); Bárbara Salomé , de São Paulo que, no espetáculo Não Aprendi Dizer Adeus, abordará a finitude de forma inteligente e divertida;

, de São Paulo que, no espetáculo Não Aprendi Dizer Adeus, abordará a finitude de forma inteligente e divertida; Jéssica Alves , também de São Paulo, com seu inventivo e provocador Vírgula iLtda., onde o público vai viver junto as angústias de uma trabalhadora que “autenticou seu papel de trouxa em três vias de igual teor”;

, também de São Paulo, com seu inventivo e provocador Vírgula iLtda., onde o público vai viver junto as angústias de uma trabalhadora que “autenticou seu papel de trouxa em três vias de igual teor”; Emeli Barossi, de Canelinha-SC, em Circo de Los Pies, que tem o corpo deficiente como protagonista e autor do seu próprio discurso, discutindo assim as temáticas acessibilidade, inclusão e capacitismo de forma lúdica e profunda através da palhaçaria.

Leia Mais Família Lima faz show gratuito em Nova Petrópolis neste sábado

As encenações ocorrem em escolas públicas, Sesc Caxias do Sul e Centro de Cultura Ordovás (confira a programação completa abaixo). Todas as atividades são gratuitas. Para garantir acesso aos espetáculos é necessário retirar ingressos no Sesc Caxias e chegar cedo na Sala de Teatro Professor Valentim Lazzarotto (capacidade para 200 pessoas, sendo priorizado o acesso por ordem de chegada).

— O principal, para mim, na palhaçaria, é justamente abordar as narrativas femininas. Hoje, a gente tem trabalhos no Brasil inteiro que trazem diversas temáticas. Temáticas femininas, como maternidade, carreira profissional, ilusões amorosas. Mas, também, tudo através de uma ótica da palhaçaria e da mulher — pontua.

O projeto Le Donne Che Fá Rider é financiado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Governo Federal, via Pró-Cultura RS da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac RS), com o apoio do Sesc Caxias do Sul, Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho e Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul (Sindiserv).

Programe-se

Confira, a seguir, a programação completa da 1ª edição do festival de palhaçaria feminina Le Donne Che Fá Rider:

2 de julho (quarta-feira)

14h - Oficina de Palhaçaria para Crianças – O Riso Mora Aqui – Jacqueline Aires (Caxias do Sul) – Sesc Caxias do Sul

- Oficina de Palhaçaria para Crianças – O Riso Mora Aqui – Jacqueline Aires (Caxias do Sul) – Sesc Caxias do Sul 19h30 - Lançamento encontro - Teatro do Sesc

- Lançamento encontro - Teatro do Sesc 20h - Espetáculo As Leves e Discretas, com Dani DalForno e Jandara Rebelatto (Passo Fundo) - Teatro do Sesc

3 de julho (quinta-feira)

9h às 12h - Oficina Palhaçaria: Corpo, Riso e Rito, com Jéssica Alves (São Paulo) - Aula 1 - Capela Centro de Cultura Ordovás

- Oficina Palhaçaria: Corpo, Riso e Rito, com Jéssica Alves (São Paulo) - Aula 1 - Capela Centro de Cultura Ordovás 14h - Espetáculo O Desaniversário, com Cassiane Boff e Jacqueline Aires (Caxias do Sul) - Escola Estadual Hercília Petry

- Espetáculo O Desaniversário, com Cassiane Boff e Jacqueline Aires (Caxias do Sul) - Escola Estadual Hercília Petry 17h às 19h - Roda de conversa “Mulheridades”, com Daiani Brum, Ana Fuchs, Carla Vanez e Odelta Simonetti - Zarabatana Café

- Roda de conversa “Mulheridades”, com Daiani Brum, Ana Fuchs, Carla Vanez e Odelta Simonetti - Zarabatana Café 20h - Espetáculo Não Aprendi Dizer Adeus, com Bárbara Salomé (São Paulo) - Centro de Cultura Ordovás

4 de julho (sexta-feira)

9h às 12h - Oficina Palhaçaria: Corpo, Riso e Rito, com Jéssica Alves (São Paulo) - Aula 2 - Capela Centro de Cultura Ordovás - Classificação: 16 anos

- Oficina Palhaçaria: Corpo, Riso e Rito, com Jéssica Alves (São Paulo) - Aula 2 - Capela Centro de Cultura Ordovás - Classificação: 16 anos 14h - Circo da Rarley, com Odelta Simonetti (Caxias do Sul) – E.E.E.M. Dr. Assis Antônio Mariani

- Circo da Rarley, com Odelta Simonetti (Caxias do Sul) – E.E.E.M. Dr. Assis Antônio Mariani 15h às 18h - Oficina de Iniciação à Palhaçaria, com Bárbara Salomé (São Paulo) – Aula 1 - Sindiserv - Classificação: 18 anos

- Oficina de Iniciação à Palhaçaria, com Bárbara Salomé (São Paulo) – Aula 1 - Sindiserv - Classificação: 18 anos 18h - Lançamento do livro Palhaças na Universidade 2, de Daiani Brum e Ana Wuo (Santa Maria) – Zarabatana Café

- Lançamento do livro Palhaças na Universidade 2, de Daiani Brum e Ana Wuo (Santa Maria) – Zarabatana Café 20h - Espetáculo Vírgula iLtda., com Jéssica Alves (São Paulo) - Sala de Teatro Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás

5 de julho (sábado)

9h às 12h - Oficina Palhaçaria: Corpo, Riso e Rito, com Jéssica Alves (São Paulo) - Aula 3 - Capela Centro de Cultura Ordovás - Classificação: 16 anos

- Oficina Palhaçaria: Corpo, Riso e Rito, com Jéssica Alves (São Paulo) - Aula 3 - Capela Centro de Cultura Ordovás - Classificação: 16 anos 16h - Espetáculo A Andarilha, com Aline Hernandes (São Paulo) - Teatro do Sesc

Espetáculo A Andarilha, com Aline Hernandes (São Paulo) - Teatro do Sesc 15h às 18h - Oficina de Iniciação à Palhaçaria, com Bárbara Salomé (São Paulo) – Sindiserv - Classificação: 18 anos

- Oficina de Iniciação à Palhaçaria, com Bárbara Salomé (São Paulo) – Sindiserv - Classificação: 18 anos 20h às 23h - Cabaré - Palhaças em festa no palco (RS) - Local: Sala de Teatro Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás

6 de julho (domingo)