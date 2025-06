Em comemoração aos 30 anos de carreira, Cristiano Quevedo traz o show da sua turnê para Caxias do Sul

Um dos maiores sucessos de Cristiano Quevedo é "Contraponto", lançada em 1999, e que é tocada na maioria dos bailes gaúchos até hoje. Divulgação / Divulgação

"As músicas gaúchas trazem muito a nossa cultura. São uma paisagem retratada em poesia, uma vivência, um anseio do povo gaúcho". É assim que o cantor Cristiano Quevedo, que comemora 30 anos de carreira em 2025, define suas canções. O artista desembarca com a sua turnê comemorativa em Caxias do Sul nesta sexta-feira (13), no UCS Teatro, às 20h. Os ingressos ainda estão à venda, a partir de R$ 45 + taxas.

Natural de Piratini, histórica capital farroupilha, Quevedo iniciou sua carreira nos festivais de música nativista. Aos 17 anos já trabalhava como radialista e assim foi se aproximando ainda mais dos palcos. Em 1995, lançou seu primeiro LP intitulado de Um Canto Pra Ti, começando a viver somente da vida artística. Um dos seus maiores sucessos é a música Contraponto, lançada em 1999, tocada até hoje na maioria dos bailes gaúchos.

O artista também recebeu inúmeros prêmios, incluindo o Açorianos de Música, maior premiação cultural do Estado. Foi eleito ainda Melhor Cantor da Música Regional do Rio Grande do Sul em 2016 e 2019, pelo site G1. E em 2021, foi escolhido Artista do Ano por voto popular pelo mesmo site, vencendo César Oliveira & Rogério Melo, João Luiz Corrêa & Grupo Campeirismo e Os Monarcas.

Com 16 álbuns lançados, Quevedo acredita que a tecnologia, por meio das plataformas de streaming, tem contribuído para que o artista se mantenha em evidência por todos esses anos, levando a cultura gaúcha para o mundo.

— O Rio Grande do Sul, por ser um Estado grande, autossuficiente e por ter uma cultura muito diferenciada do resto do país, acaba que, para entender a nossa música, é preciso nos conhecer. E hoje, com a tecnologia avançada, as pessoas descobrem a Serra gaúcha, a fronteira, as missões, o litoral gaúcho, e aí começam a entender mais a nossa música — destaca o cantor.

Quevedo enfatiza que a música nativista fala da cultura gaúcha em forma de poesia, além de manter viva a história do Estado.

— As músicas gaúchas trazem muito a nossa cultura. São uma paisagem retratada em poesia, uma vivência, um anseio do povo gaúcho. Somos forjados em uma revolução. Não que isso seja bom, mas os gaúchos precisaram se levantar. Está lá na bandeira do Rio Grande do Sul, igualdade, liberdade, humanidade, são ideais farroupilhas ainda vivos, em pleno 2025 — reflete.

Sobre a turnê de 30 anos, o artista explicou que o repertório terá músicas de todos os seus álbuns. Primeiro, como uma forma de celebrar sua carreira com os fãs, mas também para situar o público que ainda não conhece muito bem a obra do compositor nativista.

— São músicas que vão fazendo uma cronologia da minha carreira com uma linguagem instrumental diferenciada dos meus discos. É algo para quem me acompanha, se emocionar, e para quem não me acompanha, me conhecer. E é isso, sempre foi minha bandeira, emocionar e alegrar as pessoas através da música e chamar atenção para nossa cultura — comenta.

A turnê passa por seis cidades gaúchas, sendo Caxias uma delas. Quevedo explicou que a escolha de cada uma tem relação com sua trajetória artística.

— É uma cronologia do coração. Eu iniciei a minha carreira lá na minha terra e Caxias do Sul, por ser uma cidade que acolhe gente de todo lado, não podia ficar de fora, a minha história passa por aqui. Minha primeira gravadora foi daqui (Acit), participei do início dos festejos farroupilhas ainda quando eram na UCS, dentre outros eventos, com isso, busquei lugares onde, lá no início, eu levei meu disco, meu canto — frisa.

Os ingressos para turnê “Cristiano Quevedo - 30 anos de história” estão disponíveis pelo site Minha Entrada, nos setores camarote plateia, plateia vip, mezanino, plateia e balcão mezanino, todos a partir de R$ 45 + taxas.

