Em cartaz há seis anos, 'Toc - Uma Comédia Obsessiva Compulsiva' volta a Caxias com visão bem-humorada dos transtornos mentais

Quatro pessoas com diferentes distúrbios se encontram à espera da terapia em "Toc - Uma comédia obsessiva compulsiva".

Quando quatro pessoas com diferentes transtornos e paranoias se encontram em um mesmo ambiente a tensão é quase tangível. Imagine agora, a mesma cena, com atores em um palco, compartilhando suas obsessões. Tragicômico, não?

Em uma hora de duração, o espetáculo Toc - Uma Comédia Obsessiva Compulsiva evoca no espectador o riso e a gargalhada, mas também o olhar empático enquanto a "terapia" ocorre na cena. A peça terá sessão única neste sábado (14), às 20h, no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura).

O enredo da peça se passa em uma sala de espera de um consultório, enquanto os pacientes aguardam a chegada do especialista. Nesse tempo, os personagens interpretados pelos atores gaúchos Daniel Lion, Juliana Barros, Letícia Kleemann e Vinícius Petry revelam seus comportamentos que costumam ser, inclusive, os da plateia.

— A peça se transformou de imediato em um enorme sucesso, caiu no gosto do público de maneira incrível e até hoje tentamos entender o motivo. Porque isso é o que todo mundo quer quando lança uma peça. Mas é algo sobre rir de nós mesmos, a plateia se identifica muito , colocamos um espelho em frente a eles e que acabam por se reconhecer em um ou outro personagem.

Neste final de semana será a terceira vez que a peça com texto original de Artur José Pinto será apresentada em Caxias. Antes da estreia, em 2019, um roteiro que explora a mesma temática fez sucesso e inspirou o dramaturgo. Trata-se do filme espanhol TOC-TOC, de 2017, disponível na Netflix.

— É um tema que funciona muito bem, na peça é um pano de fundo, mas fala sobre encontros e a importância de se desarmar e olhar para o outro. O Artur se inspirou no filme, mas construiu um roteiro próprio para falar sobre saúde mental e tratar com bom humor, respeito e conhecimento. Rir de si mesmo é libertador — enfatiza Lion.

O sucesso da montagem dirigida por Lutti Pereira e que costuma lotar os teatros por onde passa, é o motivo da peça circular nesses seis anos por diversas cidades do interior gaúcho.

— Caxias é uma praça que gostamos muito de fazer, nos apresentamos nos principais teatros do interior e o sucesso foi construído muito no boca a boca. É comum ouvir as pessoas dizerem que foi a primeira peça que foram e adoraram.