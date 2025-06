Do Comics ao Old School: como foi a primeira edição do festival de tatuagem realizado em Caxias do Sul

Mais de 300 tatuadores estiveram presentes na primeira edição do evento. Porthus Junior / Agencia RBS

Caxias do Sul recebeu, pela primeira vez, um festival que teve a tatuagem como protagonista. Entre sexta (20) e domingo (22), o Centro de Eventos da Festa da Uva foi o ponto de encontro de mais de 300 tatuadores no Caxias do Sul TattooFest. Vindos de diversos Estados do país — como Santa Catarina, Mato Grosso, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro —, os profissionais foram avaliados em mais de 20 categorias de diferentes estilos de tatuagem nos três dias de evento.

Confirmado para 2026, o evento inédito na cidade teve cerca de cem espaços dedicados a tatuagem e piercings, praça de alimentação, comércio de antiguidades e colecionáveis e encontro de cosplays. A convenção reservou ainda espaço e tempo para a cultura nerd com o Caxias Anime Fest. Segundo a organização, cerca de quatro mil pessoas participaram dessa edição.

— Esse foi o maior evento do segmento no Rio Grande do Sul. Ele agrega muita coisa: exposição de artistas, venda de antiguidades, lojistas, praça de alimentação, cultura geek, campeonato de videogame e concurso de cosplay, que pagou R$ 2 mil ao vencedor. Os profissionais me pediram para trazer esse evento para cá, e a segunda edição já está confirmada para o ano que vem — ressalta Michelle Jefinny, produtora do evento.

Estilos para todos os gostos

Ao longo da história, diferentes estilos de tatuagem foram ganhando espaço na cena artística. Um deles é o New School, que surgiu no início dos anos 1960 com uma contracultura que veio do Mickey Mouse, da Disney. O caxiense Alessandro Acco foi um dos representantes desse estilo no evento, disputando nessa categoria.

— É uma dedicação total para o que eu faço. O projeto da escultura feita aqui no evento dura em torno de 50 horas de trabalho antes da convenção, mais umas 20 horas para montar o desenho e outras 40 horas para finalizar a tattoo nos três dias de evento. Então é um projeto que demanda em torno de 100 horas de trabalho e o resultado fica bem gratificante, porque é uma construção que é feita. É um prazer estar aqui no evento podendo prestigiar todos os artistas que estão fazendo isso acontecer.

Já o tatuador Dedé Nunhez veio de Venâncio Aires, na Região dos Vales, para participar da categoria do estilo Comics, que tem por característica a reprodução de personagens e elementos de histórias em quadrinhos, desenhos animados e outras formas de mídia visual inspirada nesse universo.

— O Comics é um estilo que eu me encontrei nele, pela complexidade que é. Parece fácil, mas envolve muita textura, saber desenhar bem, aplicação, transição de cor, saber fazer linha bem, degradê, degradê de cor. Então, é um tipo de trabalho que eu acho muito completo. A pessoa que compreende isso vai querer estudar um pouco mais sobre o Comics — disse enquanto tatuava o Wolverine, personagem da Marvel.

As mini tattoos também fizeram sucesso. O caxiense Wilian Souza dedica sua trajetória profissional para executar esse tipo de estilo. No evento, a 'modelo' foi sua irmã Angélica, que topou tatuar a dupla Bob Esponja e Patrick para participar da categoria.

— O estilo da mini tattoo é diferente em várias convenções, tem umas que são até 7 centímetros, até 6 cm, até 3 cm. E eu curto fazer esse estilo porque é uma coisa que me atrai. Eu gosto muito de desenho animado, que remete bastante à infância. E acho melhor ela mais pequenininha do que maior.

Vindo de São Paulo, José Olavo Carreiro de Mello chegou para participar e vencer na categoria Neo-Tradicional. O desenho foi feito na caxiense Emanuelli Costa Trombetta, que já acompanhava o trabalho do profissional e aproveitou a passagem por Caxias para realizar a tatuagem.

— O Neo-Tradicional é um trabalho convergente ao Old School. Como ele é um estilo novo, ainda está em evolução. Ele apareceu na Europa entre 2007 e 2008, e eu acho que o pessoal ainda se trava muito nessa questão por ele ter aparecido lá e ainda continuar achando que ele só pertence lá, que a gente não pode fazer um Neo-Tradicional brasileiro. Então, eu gosto muito de explorar esse estilo. Para mim, é um dos estilos mais completos que tem, porque você usa traço, sombra, aplicação, transição de cor, rastelado e é a base de qualquer tatuagem — explica Olavo.

Falando em Old School, o caxiense Guilherme Coelho se dedicou a expressar sua arte no evento dentro desse estilo.

— O Old School originou praticamente naquela época de marinheiros e guerras. Tem muitos desenhos característicos do Old School que vêm da parte da marinha. Aqui no evento a gente está fazendo uma pin-up e uma águia, que também são símbolos que representam esse estilo. É um Old School americano, mas tem vários tipos de categorias.

Vencedores

Veja a lista dos vencedores, por categoria, em cada um dos dias do TattoFest:

Sexta feira (20)

Série de desenho :

Lucas Enxame Guilherme Fieira

Fechamento:

Fuzina Tattoo Roger Santos

Old School:

Milho

Fineline:

Lidiane Brum Alanis Fagundes

Aquarela:

Nilso Camargo Jonas Souza

Mini Tattoo:

Mandarim Tattoo Taynan Antunes





Sábado (21)

Whipshading:

Bryan Silva Zé Tattoo

From Hell:

Felipe Muller Lucas Matos

NeoTrad:

Olavo Tattoo Aline Rodrigues

Geek:

Luciano Rossi Católico

Portrait:

Sam Braz Danilo Bocão

Tribal:

Bruno Padilha Seko

Lettering:

Leonardo Pauletti Pitter Tuttisane

Tema Livre: