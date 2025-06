Descubra os segredos dos restaurantes da Serra eleitos entre os cem melhores do Brasil

Rodrigo Bellora está à frente do Valle Rustico, restaurante entusiasta do conceito Cozinha de Natureza. Ulisses Castro / Agencia RBS

Embora cada um carregue sua própria filosofia gastronômica, há traços que se convergem na cozinha e no estilo dos restaurantes Valle Rustico e Osteria Della Colombina: a valorização dos produtos locais, a dedicação do tempo à mesa e a seleção cuidadosa de cada ingrediente que chega ao prato dos clientes. Localizados em Garibaldi, os empreendimentos figuram no ranking dos cem melhores restaurantes do Brasil em 2025.

A lista, publicada pela revista Exame no fim de abril, é feita com base na votação de 65 jurados. Dentre eles estão críticos, jornalistas e influenciadores da gastronomia. O ranking está na quarta edição. Além dos dois estabelecimentos da Serra, há dois outros gaúchos, o Capincho e o Xavier, ambos de Porto Alegre.

Valle Rustico: o ingrediente e a natureza como protagonistas

Palavra-chave do vocabulário do chef, agricultor e pesquisador Rodrigo Bellora, o respeito se traduz em compreender e acatar o tempo da natureza, dos ingredientes e dos processos dentro da cozinha do Valle Rustico. O resultado é um sabor muito mais potente e natural que chega ao prato de cada cliente.

— Não necessariamente é muita técnica, mas é muito tempo. É muito respeito ao tempo. Eu acredito que não dá para atalhar. A gente não usa panela de pressão para cozinhar mais rápido. (mas, por outro lado) sou um apaixonado por fermentação, de legumes, de frutas, de vegetais. Isso tudo dá uma segurança para servir as coisas, porque sabemos tudo que tem aí dentro — explica Rodrigo.

Idealizador do conceito Cozinha de Natureza, o chef opta pelos ingredientes locais e sazonais nas preparações — boa parte deles, inclusive, colhida nas redondezas do próprio restaurante. O olhar atento e sensível ao ritmo da natureza dão o tom da criatividade para a construção do menu, que está sempre em transição.

— É um menu que a gente chama de menu confiança, porque as pessoas não sabem o que vão comer. É às escuras — comenta Rodrigo.

A sequência de cerca de 10 etapas é um convite para os clientes se sentarem e apreciarem o momento, sem olhar para o relógio. Dentre os pratos e considerado um clássico, o nhoque de pinhão, servido com molho de tomate fermentado e lardo, é uma exceção do menu, estando presente em todas as temporadas da semente.

Localizado no Vale dos Vinhedos, o restaurante ocupa a 44ª posição da lista da Revista Exame em 2025. O Menu Natureza custa R$ 285 por pessoa e é servido mediante reserva.

Osteria Della Colombina: lembranças à mesa

Se o domingo na casa da nona pudesse ser traduzido em um sabor, certamente seria no dos pratos servidos pela Osteria Della Colombina. Muito mais do que a essência da culinária trazida pelos imigrantes italianos, o menu carrega as memórias mais felizes da infância da chef Odete Bettú Lazzari, 75 anos.

— Tinha aquela comida que a gente raspava o prato com pedacinho de pão, porque queríamos mais. E tinha as outras que eram mais sofisticadas, para os momentos mais importantes, de festa. Hoje, eu quero que a pessoa sinta o que eu sentia, porque a comida era um momento especial — enfatiza Odete.

As memórias afetivas e o capricho da mãe foram os fios condutores para a construção do cardápio da Osteria há 24 anos. Quem chega por lá hoje, vai encontrar opções típicas, como a sopa de agnoline, a polenta brustolada com queijo, a polenta mole, a carne lessa e, sem esquecer, a galinha rostida e o nhoque a três queijos. Tudo, é claro, com toques autênticos da chef e matriarca da família.

Atenta aos ingredientes que ocupam as panelas, Odete não se preocupa em acumular funções. Pelo contrário, faz questão de acompanhar de perto cada alimento e cada processo dentro da cozinha.

— Isso também vem desde a infância, porque a minha mãe sempre me aconselhou que eu tinha que ter o maior cuidado possível. A matéria-prima tinha que ser boa, e fui me tornando exigente na escolha das coisas. Eu coloco no meu fogão somente aquilo que eu tenho certeza que é de mais puro, de mais gostoso, de mais verdadeiro — confessa.

A sequência servida na Osteria contempla também sobremesas, café, licores e frutas da época, colhidas diretamente da horta do restaurante. O cardápio leva de uma hora e meia a duas horas para ser degustado — por isso, é bom ir sem pressa! O custo é de R$ 185 por pessoa.