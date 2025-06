Cristiano Quevedo é a atração da 7ª edição do Gaúchos na Cozinha, em Caxias do Sul

Cristiano Quevedo retorna a Caxias do Sul para embalar o público no jantar beneficente. Divulgação / Divulgação

Estão à venda os ingressos para a 7ª edição do Gaúchos na Cozinha, promovida pela Parceiros Voluntários Caxias do Sul, que ocorre no dia 8 de agosto, a partir das 20h, no Tulipa Restaurante, localizado no Parque de Eventos da Festa da Uva.

O evento beneficente tem como objetivo arrecadar fundos para garantir a qualificação e o funcionamento das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) credenciadas à Parceiros Voluntários.

Neste ano, o jantar terá a presença do músico nativista Cristiano Quevedo, que retorna a Caxias do Sul depois de apresentar a turnê comemorativa aos seus 30 anos de carreira e participar do festival O Grande Encontro - Reconstruindo o Rio Grande.

Os ingressos custam R$ 220 e incluem bebidas, como água com e sem gás, refrigerante, espumante e vinho, além de sobremesa. Os bilhetes podem ser adquiridos presencialmente na sede da Parceiros Voluntários, na CIC Caxias, localizada na Rua Ítalo Victor Bersani, 1134, bairro Jardim América. Também é possível comprar os bilhetes pelo Instagram, pelo WhatsApp, no número (54) 99149-8678, ou diretamente com as cozinhas participantes.

Confira as cozinhas participantes:

Agrale

Pernil de cordeiro com hortelã, batata rústica recheada, mix de folhas e sagu com creme

Instituto Martinelli

Copa-lombo ao molho de laranja, carreteiro com pinhão e couve refogada

Fundação Marcopolo

Matambre recheado ao molho, espaguete aos quatro queijos e farofa de pinhão

ARLS Alquimia

Massa dos Pampas, picanha no sal e salada maragata

Recreio da Juventude

Salmão à Recreio da Juventude

Per Amore Associação de Saúde

Salmão com ervas finas no azeite de oliva trufado e purê de batata-baroa

NL Tecnologia

Bauru ao fogo de chão acompanhado de toast de pão de milho

Rotary Club International

Filé de suíno premium, molho agridoce de cereja e espumante, e aipim cozido com e sem cobertura especial

Rotary Club de Caxias do Sul Pérola das Colônias

Ossobuco alla milanese, risoto de cabotiá com nozes e mix de folhas

Instituto Elisabetha Randon

Tortelada com carne de panela e legumes refogados

RAR

Batata recheada com parmesão, prosciutto ao molho de parmesão e costela 12 horas