Confira a programação deste final de semana da ExpoBento e Fenavinho

A dupla Thaina&Thairine se apresenta nesta sexta-feira (13). Thaina&Thairine,Facebook / Divulgação

A programação da 33ª ExpoBento e 20ª Fenavinho, que reúne agroindústria familiar, vinhos e sucos diretamente das vinícolas, shows gratuitos, gastronomia típica e espaço kids, segue até 22 de junho, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves.

Leia Mais Bailarina Emily Borghetti apresenta o espetáculo "Chula", em Caxias do Sul

Celebrando os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, com o tema Uma história que se vive, o evento conta com número recorde de expositores, serão cerca de 500, com uma variedade de 30 mil produtos, em segmentos como moda, automóveis, imóveis, agricultura familiar, gastronomia, indústria e comércio, entre outros.

Jornal do Almoço ao vivo de Bento Gonçalves

Os destaques na programação do primeiro final de semana ficam por conta da apresentação do Guri de Uruguaiana, nesta sexta-feira (13), às 19h30min, no Palco 360.

Já no sábado (14), haverá Jornal do Almoço, apresentado por Cristina Ranzolin, Marco Matos e Shirlei Paravisi, diretamente do Parque de Eventos, no Palco 260, a partir das 11h45min. Durante o dia, ocorrerá desfiles de moda, às 14h, às 17h e às 19h, no Palco Cultural.

Leia Mais Jornal do Almoço será transmitido ao vivo de Bento Gonçalves

No domingo (15), às 11h, é a vez da Mateada, no Palco 360. Mais tarde, às 13h, Os Gaudérios chegam para animar o público no Palco 360. O dia também contará com a final dos Jogos Coloniais, às 14h, no Gramado/Heliponto. A premiação será às 16h30min, junto com o Desfile Cultural, no Palco 360.

Para fechar a programação do final de semana, às 20h30min, ocorre show com o grupo de música italiana Ragazzi Dei Monti, no Palco 360.

Os ingressos custam R$10 em dias de semana e R$18 nos fins de semana e feriados. A programação completa da ExpoBento pode ser conferida no site oficial.

Confira a programação deste final de semana:

Sexta-feira (13)

14h: Butiá Pockets Trio no Palco Praça Gastronômica

Butiá Pockets Trio no Palco Praça Gastronômica 14h30min: Oficina Junina do Senac - Kids no ExpoBento na Mesa

Oficina Junina do Senac - Kids no ExpoBento na Mesa 14h30min: Jimmy and Atomic Bombs no Palco Variedades

Jimmy and Atomic Bombs no Palco Variedades 15h30min: Balada da Tati no Palco 360

Balada da Tati no Palco 360 16h: Alaude Acoustic no Palco Praça Gastronômica

Alaude Acoustic no Palco Praça Gastronômica 16h30min: Aula Interativa Dança Nina Aver com Palco Cultural

Aula Interativa Dança Nina Aver com Palco Cultural 16h30min: Contação de Histórias com Gisele Weirich (Sesc) + Oficina de Piadina do Senac - Kids no ExpoBento na Mesa

Contação de Histórias com Gisele Weirich (Sesc) + Oficina de Piadina do Senac - Kids no ExpoBento na Mesa 16h30min: Gio Oliveira no Palco Variedades

Gio Oliveira no Palco Variedades 17h30min: Sami Almeida e Banda - Lançamento da música Bruta e Boiadeira no Palco 360

Sami Almeida e Banda - Lançamento da música Bruta e Boiadeira no Palco 360 18h : Trebbiano no Palco Praça Gastronômica

: Trebbiano no Palco Praça Gastronômica 18h30min: The Backstage Duo no Palco Variedades

The Backstage Duo no Palco Variedades 18h30min: Aula K Pop com Nina Aver no Palco Cultural

Aula K Pop com Nina Aver no Palco Cultural 19h : Curso de degustação vinícola no ExpoBento na Mesa

: Curso de degustação vinícola no ExpoBento na Mesa 19h30min: Guri de Uruguaiana no Palco 360

Guri de Uruguaiana no Palco 360 19h40min: Oficina Senac Entre Amigos no ExpoBento na Mesa

Oficina Senac Entre Amigos no ExpoBento na Mesa 20h: Projeto Cantadores no Palco Praça Gastronômica

Projeto Cantadores no Palco Praça Gastronômica 20h30min: Cave Acústico no Palco Variedades

Cave Acústico no Palco Variedades 21h: Thaina e Thairine no Palco 360

Sábado (14)

12h: Jornal do Almoço no Palco 360

Jornal do Almoço no Palco 360 12h30min: Lucas Vibe no Palco Variedades

Lucas Vibe no Palco Variedades 13h: Jr. Mineiro no Palco Praça Gastronômica

Jr. Mineiro no Palco Praça Gastronômica 14h: Os Nani no Bodegão

Os Nani no Bodegão 14h: Contação de Histórias com Gisele Weirich (Sesc) + Oficina Avós e Netos do Senac - Kids, no ExpoBento na Mesa

Contação de Histórias com Gisele Weirich (Sesc) + Oficina Avós e Netos do Senac - Kids, no ExpoBento na Mesa 14h: Desfile de Moda no Palco Cultural

Desfile de Moda no Palco Cultural 14h: Cia Circense Burzum no Palco 360

Cia Circense Burzum no Palco 360 14h30min: Cezar Giacomazzi Filho no Palco Variedades

Cezar Giacomazzi Filho no Palco Variedades 15h: Anderson Neto no Palco Praça Gastronômica

Anderson Neto no Palco Praça Gastronômica 16h: Premiação Campeonato Quatrilho no Palco 360

Premiação Campeonato Quatrilho no Palco 360 16h30min: Rick Gaiteiro Dupla no Palco Variedades

Rick Gaiteiro Dupla no Palco Variedades 17h: Oficina Senac - La Bella Polenta no ExpoBento na Mesa

Oficina Senac - La Bella Polenta no ExpoBento na Mesa 17h: Desfile de Moda no Palco Cultural

Desfile de Moda no Palco Cultural 17h: Tropa Véia no Palco Praça Gastronômica

Tropa Véia no Palco Praça Gastronômica 17h30min: Pampaneja no Palco 360

Pampaneja no Palco 360 18h30min: Fernanda Alves no Palco Variedades

Fernanda Alves no Palco Variedades 19h: Desfile de Moda no Palco Cultural

Desfile de Moda no Palco Cultural 19h: Curso de degustação vinícola no ExpoBento na Mesa

Curso de degustação vinícola no ExpoBento na Mesa 19h30min: Guilherme Mecca no Palco 360

Guilherme Mecca no Palco 360 19h40min : Oficina Senac - Massas frescas no ExpoBento na Mesa

: Oficina Senac - Massas frescas no ExpoBento na Mesa 20h: Cris Tomasini Acústico no Palco Praça Gastronômica

Cris Tomasini Acústico no Palco Praça Gastronômica 20h30min: Sil Souza no Palco Variedades

Sil Souza no Palco Variedades 21h30min: Glê Duran no Palco 360

Domingo (15)