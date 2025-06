Concerto que celebra os 25 anos da FSG, em Caxias, será neste sábado

O concerto conta com a Orquestra Jovem Florescer, participação especial da cantora caxiense Tatieli Bueno e regência do maestro Luiz Carlos Zeni Jr. Marina Bastos / Divulgação

Para celebrar os 25 anos da FSG - Centro Universitário da Serra Gaúcha, neste sábado (14), a partir das 19h, no Teatro da FSG, ocorre o Concerto FSG 25 Anos, em parceria com a Orquestra Jovem Florescer. O show ainda terá participação especial da cantora caxiense Tatieli Bueno e regência do maestro Luiz Carlos Zeni Jr.

Com um repertório com músicas latino-americanas, o concerto apresenta o primeiro movimento da Estancia Suite – Los Trabajadores Agrícolas, do argentino Alberto Ginastera, mestre de Astor Piazzolla. Do México, o destaque é o vibrante Danzón n. 2, de Arturo Márquez.

Já do Brasil, grandes nomes serão celebrados, como Ernesto Nazareth, com o clássico Brejeiro; Heitor Villa-Lobos, com a poética O Trenzinho do Caipira; e Milton Nascimento, com Encontros e Despedidas e Maria, Maria, interpretadas por Tatieli Bueno. A apresentação também inclui Aquele Abraço, de Gilberto Gil.

A entrada é gratuita, mas os ingressos precisam ser adquiridos no Sympla. Sugere-se a doação de um quilo de alimento não-perecível no local.

Serviço