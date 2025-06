Como parte das comemorações pelos 135 anos de emancipação, será realizada a 26ª edição do  Canta Caxias

Coro Municipal de Caxias do Sul será responsável pela abertura e uma apresentação conjunta inédita com o Coro Sênior Municipal no domingo (22).

De 18 a 22 de junho, o palco do Teatro Pedro Parenti, na Casa da Cultura, recebe apresentações que celebram a diversidade do canto coral em Caxias do Sul e região. É a 26ª edição do festival Canta Caxias, reunindo 24 grupos de coros infantojuvenis, adultos e seniores, vindos de diferentes cidades e conta com a participação do Coro Municipal de Caxias do Sul.