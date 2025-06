Com investimento de mais de R$ 10 milhões, Castelo de Gelo, em Gramado, deve inaugurar em outubro

Projeto de criação dos personagens do Castelo de Gelo. Hector Studios / Divulgação

Ainda não há o dia certo para a inauguração, mas (mais uma) novidade no turismo de Gramado deve abrir as suas portas na primeira semana de outubro. É o Castelo de Gelo que, segundo a Hector Studios, dona do empreendimento, terá o maior icebar temático do mundo. Em coletiva na noite desta sexta-feira (27), a equipe que vai tirar o projeto do papel, garantiu, no entanto, que será muito mais do que um bar gelado: será um mundo de fantasias.

E, ao contrário dos outros empreendimentos da Hector, todos ligados à gastronomia - a gigante é dona da Ferrovia Secreta, a Era do Fogo e a Hector Pizzaria, todas em Gramado - o Castelo do Gelo será inspirado no clássico A Bela e a Fera e será um parque com atrações imersivas. A atração terá narrativa própria, trilha sonora original, elenco de atores e personagens animatrônicos, além de efeitos visuais que simulam nevasca e até mesmo aurora boreal.

— É o nosso projeto maior e mais audacioso — diz Paula Manea, vice-presidente da Hector.

O Castelo de Gelo contará com quatro diferentes zonas de temperatura, chegando a locais com -15°C, e começou a ser construído em dezembro do ano passado na Avenida das Hortênsias, a estrada entre Gramado e Canela, mas ainda está longe de ficar pronto. Nos últimos dias iniciou a etapa de obras da instalação das áreas de temperatura negativa no local.

A previsão é que a instalação da área refrigerada leve mais um mês. Somente esta etapa teve um investimento de R$ 1,5 milhão, segundo Dudu Kny, presidente da empresa. O valor total da operação não é divulgado, mas Dudu dá uma ideia:

— O projeto todo deverá custar oito vezes mais do que isso.

O Castelo de Gelo promete ser uma atração pra toda a família - a experiência, o percurso guiado, vai durar cerca de 2h; o espaço terá capacidade para receber mais de 1,2 mil pessoas por dia.

— O visitante vai ter momentos de congelamento, momento de botar um traje de gala, também vai ter uma loja, ao final de tudo, para a compra de lembranças da experiência — adianta Dudu, sem ainda dar mais detalhes de como será o percurso.