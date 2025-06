Com hits clássicos e lançamentos recentes, Ferrugem se apresenta pela primeira vez em Caxias

Cantor se apresenta nesta sexta (27) na All Need Master Hall. Lyza Oliv / Divulgação

A voz marcante do cantor Ferrugem, que entoa os hits Apaguei pra todos, Me Bloqueia e Ela chega a Caxias do Sul nesta sexta-feira (27) para aquecer o público pagodeiro da Serra. Com a turnê que celebra a primeira década de carreira, o cantor se apresenta na All Need Master Hall. Os ingressos do 4º lote estão à venda a partir de R$ 35 (+taxas).

No repertório do show, os fãs podem esperar clássicos como Pra Você Acreditar, É Natural e Pirata e Tesouro. Ferrugem explica que gosta de misturar o que é novo com o que marcou sua carreira e define que é um repertório feito pra cantar junto e se emocionar.

— O show em Caxias vai ser especial demais. A gente preparou tudo com muito carinho, pensando na conexão com o público. O repertório traz momentos marcantes da minha carreira e algumas músicas dessa fase mais recente. Sempre rola alguma surpresa, porque cada cidade tem uma energia única. A ideia é entregar um show verdadeiro, do jeito que o público merece — antecipa o cantor.

A turnê Ferrugem 10 Anos começou no dia 20 de abril do ano passado, em Salvador, na Bahia e tem rodado o Brasil desde então.

— Tá sendo uma experiência linda. Cada cidade tem um jeito de receber, uma emoção diferente… e isso renova a minha energia. Tenho sentido uma conexão muito forte com o público, e acho que tem muito a ver com esse momento mais maduro que eu estou vivendo — avalia Ferrugem.

Nos planos do cantor, um novo álbum já está em produção, ainda sem nome ou data de lançamento divulgados, mas que deve representar o momento atual da carreira:

— Não posso adiantar muito ainda, mas é um projeto construído com calma, com atenção aos detalhes. Tem romantismo, tem vivência, tem verdade. Tá ficando do jeito que eu queria — orgulha-se.

Em 10 anos de carreira, o pagodeiro sente a evolução enquanto músico e enquanto pessoa. Para Ferrugem, muita coisa mudou com uma década nos palcos:

— No começo era tudo muito corrido, eu estava tentando entender como as coisas funcionavam… Hoje, é como se eu olhasse pro Ferrugem de antes com carinho, mas mostrasse quem eu sou agora, com tudo que aprendi. É um recomeço sem precisar apagar o passado, só somar com ele.

Programe-se