Com 40 grupos de sete países, 52º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis ocorre em julho e agosto

Rainha do Folclore Alemão, Francieli Tais Herrmann; 1ª Princesa, Cristina Kuhn, e 2ª Princesa, Eduarda Baumgarten. 50 MM / Vini Martins / Marcelo farinha / Divulgação

Com 40 grupos de sete países já confirmados, o Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis ocorre entre os dias 17 de julho e 3 de agosto, em diversos pontos do município. Durante 18 dias, a cidade reunirá mais de 2 mil bailarinos. A programação do principal evento cultural da cidade foi apresentada nesta terça-feira (10).

A Rua Coberta permanece como um dos principais palcos do festival, que também ocupará escolas, comunidades do interior, empresas e cartões-postais da cidade, como a Praça das Flores e o Parque Aldeia do Imigrante.

Leia Mais Inscrições abertas para o 32º Festival Ronco do Bugio, em São Francisco de Paula

Além do Brasil, delegações da Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, México e Canadá estarão no evento. Do Brasil, representantes de nove Estados mostrarão a diversidade cultural do país: Pará, Tocantins, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Do Rio Grande do Sul, serão mais de 20 grupos locais destacando a cultura e os hábitos das mais diversas etnias. Participam representantes de Canoas, Gravataí, Sapiranga, Ijuí, Áurea e Caxias do Sul.

Programação diversa

Além das apresentações, a programação conta com o tradicional acendimento da Chama Folclórica, no dia 17 de julho, às 19h, na Sociedade da Linha Brasil, e os Desfiles de Integração, dias 20 de julho e 3 de agosto, reunindo as diversas etnias na principal avenida da cidade.

A programação contempla também:

Rodas de Capoeira, nos dias 22 e 29 de julho, às 15h, na Praça das Flores;

Sarau da Diversidade, com artistas locais e convidados, dia 26 de julho, às 10h, na Biblioteca Pública Municipal;

Noites Culturais, com cinco encontros no interior para levar o folclore para diversas comunidades. Estão contempladas as Sociedades de Linha Imperial (21 de julho), Fazenda Pirajá (22 de julho), Vila Olinda (29 de julho), Pinhal Alto (30 de julho) e Linha Temerária (1º de agosto);

Celebração da Vida, da Paz e da Diversidade, aos domingos, às 10h, nos dias 20 e 27 de julho e 3 de agosto, respeitando as crenças de cada povo;

Baile Infantil, no dia 19 de julho, às 14h30min, na Sociedade Tiro ao Alvo, com atividades lúdicas para transmitir às novas gerações as tradições germânicas;

Palestra sobre Festa Junina, dia 27 de julho, às 15h, no Auditório do Centro de Eventos;

Chá das Soberanas, no dia 2 de agosto, às 16h, um momento reunindo soberanas para abordar vivências da festa cultural.

Oficinas culturais

O Festival Internacional de Folclore também terá oito oficinas baseadas em três pilares: artesanato, dança e gastronomia.

Nos dias 21 e 24 de julho, os encontros de artesanato, conhecidos como Mãos da Diversidade, ocorrem no Espaço Mais Cultura, com os Ojos de Diós, do México, e a Pintura Bauer, de Nova Petrópolis.

A dança ganha atenção nos dias 25 e 31 de julho, no Centro de Eventos, com a oficina Passos da Diversidade. A primeira envolverá o grupo chileno Takina I Te Ahi e a Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis. Já a segunda reunirá o Grupo Parafolclórico Frutos do Pará e o CTG Pousada da Serra, de Nova Petrópolis.

No Pavilhão Linha Imperial, o intercâmbio de sabores ocorrerá nos dias 25, 28 e 29 de julho e 1º de agosto, durante as Panelas da Diversidade. A sequência começa com Buřtguláš, pela Associação dos Descendentes de Imigrantes da Boêmia (Adib) de Nova Petrópolis, segue com ‘picadillo de papa’, da Costa Rica, passa pela ‘arepa rellena de pollo’, da Colômbia, e chega ao risoto de frango, do Paraná.

Agende-se

O quê : 52º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis

: 52º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis Quando: de 17 de julho a 3 de agosto

de 17 de julho a 3 de agosto Onde: Rua Coberta de Nova Petrópolis

Rua Coberta de Nova Petrópolis Quanto: entrada franca

Grupos participantes

Internacionais

Takina I Te Ahi - Chile

Conjunto Folklorico Y Teatral Kallisaya - Chile

Compañía Artística Jóvenes Zapateadores - México

Compañía Danza Colombia Internacional - Colômbia

Ballet de Arte Folclórico Argentino (Bafa) - Argentina

Tierra Y Cosecha - Costa Rica

Lechowia Dance Company - Canadá

Ballet Ucraniano Roksolana - Argentina

Nacionais

Grupo Parafolclórico Frutos do Pará - Pará

Associação Parafolclórica Angelina Blahobrazoff - Santa Catarina

MOA (Movimento Artístico Patrícia Dalchau) - Santa Catarina

Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro Santa Felicidade - Paraná

Associação Encanto Luar - Tocantins

Grupo de Cultura Popular Ariús - Paraíba

Fitas - Grupo de Tradições Folclóricas de Montes Claros - Minas Gerais

Balé Popular Terras Potiguares - Rio Grande do Norte

Indígenas Pataxós da Aldeia da Coroa Vermelha - Bahia

Regionais