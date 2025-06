Casa Solar oferece programação especial voltada para o bem-estar neste sábado, em Caxias do Sul

A Casa Solar (Avenida São João, 1466, Centro), em Caxias do Sul, promove neste sábado (28) um dia inteiro de vivências e atividades especiais em comemoração ao Dia Internacional do Yoga (no último dia 21). O evento contará com práticas abertas ao público, incluindo roda de mantras, yoga, meditação com tigelas de cristal, palestra sobre viagem à Índia, astrologia védica e meditação.