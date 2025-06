Canetinhas coloridas, Bobbie Goods e muita diversão movimentam shopping de Caxias do Sul

A criançada dominou as mesas com seus desenhos e canetinhas coloridas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com o intuito de relaxar e "desligar a mente" por meio de canetinhas coloridas e desenhos fofos, os livros da coleção Bobbie Goods conquistaram, mundialmente, um espaço na vida das pessoas. Pensando nisso, neste sábado (14), o Prataviera Shopping, em parceria com a Livraria Santos, promoveu um evento que uniu crianças e adultos para pintar e se divertir juntos com os ursinhos, que são a febre do momento.

A atendente da Livraria Santos e coordenadora da atividade, Manuella Teixeira Machado, explicou que o evento teve como objetivo ensinar a colorir, mas, sobretudo, divertir os participantes.

— É um evento legal, voltado para as crianças virem só colorir ou aprenderem a pintar. Também fizemos uma oficina para ensinar algumas texturas (que são bem comuns nos desenhos do Bobbie Goods). Mas a ideia principal foi se divertir — disse Manuella.

A coordenadora comentou como muitas crianças — e até adultos — têm usado os livros de colorir para aliviar o estresse e, em alguns casos, também para passar um tempo de qualidade com seus filhos, como é o caso de Estéfani Tabile, mãe de Adryan Monteiro, de 7 anos.

— Vi pelas redes sociais que teria o evento e aproveitei para trazer o Adryan aqui. Em casa, temos vários desenhos e canetinhas, pois gostamos muito do pintar. Vejo como um momento legal para curtirmos juntos — contou Estéfani.

Estéfani e Adryan com o desenho que pintaram juntos durante a atividade. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Outra entusiasta dos desenhos Bobbie Goods é Sofia Lamb, de 10 anos. A mãe, Rosângela Inês de Lima, levou a filha no evento para ela aprender mais sobre as texturas nos desenhos.

— Em casa, ela tem vários livros e já gastei bastante com canetinhas, mas ela ama pintar e como fiquei sabendo do evento, quis trazer ela para se divertir e também aprender mais sobre as texturas — contou Rosângela.

Sofia estava concentrada durante a atividade das texturas Neimar De Cesero / Agencia RBS