Cancelado show do humorista Leo Lins, em Caxias do Sul

A apresentação do humorista Leo Lins , marcada para o dia 1º de agosto, em Caxias do Sul, está cancelada . O show seria realizado no Teatro Murialdo. Nesta semana, Lins foi condenado a oito anos e três meses de prisão por propagar discursos considerados discriminatórios.

Quem é Leo Lins?

Lins é um dos nomes mais reconhecidos do stand-up comedy brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro em 1982, iniciou sua carreira em 2005 com o espetáculo Pão e Circo e integrou o grupo Comédia em Pé. Autor dos livros Notas de um Comediante Stand-Up (2009) e Segredos da Comédia Stand-Up (2014), ele também já fez participações em novelas e filmes como Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro (2018).