Bailarina Emily Borghetti apresenta o espetáculo "Chula", em Caxias do Sul

O Teatro do Sesc, em Caxias do Sul, recebe o espetáculo Chula, da bailarina Emily Borghetti , neste domingo (15), às 18h. A apresentação propõe uma releitura da dança gaúcha , tendo como ponto de partida a tradicional chula e o papel das mulheres nesse universo.

A bailarina estará acompanhada pelo violonista de sete cordas Neuro Junior e pela pianista Dionara Fuentes, em um diálogo entre o sapateado, castanholas, bombo leguero e percussão corporal, entrelaçados com ritmos como milonga, chacarera, bugio e rancheira. O espetáculo é guiado pela improvisação e pelas brincadeiras cênicas. A classificação indicativa é livre. Os ingressos, a partir de R$ 15, podem ser adquiridos no site do Sesc.