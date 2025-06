Antônio Prado inaugura painéis com mensagens na Escadaria da Fé e abre exposição sobre os 150 anos da imigração italiana no RS 

Painéis foram instalados ao longo dos degraus. Patrícia Schenkel / Secretaria do Turismo de Antônio Prado / Divulgação

Nesta sexta-feira (27), às 9h, Antônio Prado inaugura na Escadaria da Fé um percurso que exibe as 12 Promessas do Sagrado Coração de Jesus. Os painéis foram instalados ao longo dos degraus que conectam o Centro Histórico ao Banco Gigante. Cada um dos 12 painéis representa uma das promessas reveladas por Jesus à Santa Margarida Maria Alacoque no século 18.

Segundo a prefeitura, a escadaria integra um circuito turístico religioso, que inclui a Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus – com os vitrais e sinos históricos –, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e o Banco Gigante.

— As 12 promessas do sagrado coração de Jesus irão realizar a ligação dos demais atrativos religiosos do centro da cidade, fazendo com que se torne um atrativo mais robusto e com um propósito de peregrinação pelo trajeto — revelou a secretária municipal do Turismo, Patrícia Schenkel.

Paralelamente, será aberta a exposição Pilares do Novo Começo, no museu municipal, que marca os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. A mostra reúne documentos, objetos e narrativas que contam a trajetória de perseverança e contribuição dos imigrantes, destacando sua influência na agricultura, arquitetura, gastronomia e tradições locais.