"Antes que o torpor vença", de Nil Kremer, vence prêmio de melhor obra literária produzida em Caxias

Nil Kremer é a vencedora do Prêmio Vivita Cartier 2025. Tatieli Sperry / Divulgação

"quando criança ela enchia a pia do banheiro de água

respirava fundo e mergulhava a cabeça

ficava sem respirar

pelo máximo de tempo que coubesse em sua contagem

depois levantava o rosto com ar de vitoriosa

olhava os espelhos e curtia a água escorrendo na pele

lavando sua sede de mundo

tomava fôlego e mergulhava novamente

ensaiava pra vida"

O poema Apneia integra a obra Antes que o torpor vença, da autora Nil Kremer, anunciada nesta terça-feira (10) como a vencedora do Prêmio Vivita Cartier (melhor obra literária) do Concurso Anual Literário de Caxias do Sul. O livro, lançado em junho de 2024, reúne poemas da autora escritos a partir do olhar atento sobre diversas realidades.

No total, 16 escritores se inscreveram na categoria Obra Literária – Prêmio Vivita Cartier. A entrega dos troféus e medalhas será realizada durante as comemorações da Semana de Caxias do Sul 2025, no dia 18 de junho, a partir das 18h30min, na Galeria de Arte Gerd Bornheim.

Leia Mais O que aborda o cinema negro? Crítico e cineasta traz o assunto para o centro do debate em oficina promovida pelo Sesc Caxias

A apresentação da obra, editada pela Patuá, é da escritora Maria Valéria Rezende, vencedora de três prêmios Jabuti, e dos prêmios Casa das Américas, São Paulo de Literatura e finalista do Oceanos de Literatura.

Nil Kremer ficou sabendo que seu livro havia sido escolhido como o melhor do ano, em Caxias, na segunda-feira (9), à noite.

— Fui surpreendida com a notícia. A gente se inscreve, fica na torcida, mas sem criar expectativas. Foi uma surpresa muito bonita, tendo em vista que eu tenho consciência de que as pessoas que estavam concorrendo também têm uma qualidade literária bem considerável — reconhece a poeta.

Nil diz que sua obra de estreia, agora premiada, nasceu de suas inquietações e de sua visão crítica do mundo.

— Eu me sinto grata e também percebo que isso resulta de um trabalho de muitos anos. Eu tenho 45 anos e há muito tempo escrevo. É um processo catártico de tentar, de alguma forma, ressignificar as impressões de um mundo que categoriza, exclui e aniquila quereres. Trago estas inquietações desde muito jovem e na linguagem literária a verve poética escoa transgredindo os aprisionamentos de capturas cotidianas — reflete.

"Antes que o torpor vença" foi lançado em junho de 2024. Editora Patuá / Divulgação

Nil Kremer é atriz, performer, arte educadora e escritora; com formação em Letras (UCS). É pós-graduada em Literatura Infantil e Juvenil (UCAM), pós-graduada em especialização no novo ensino médio: interdisciplinaridade e itinerários formativos para linguagens (UNILASALLE) e mestranda em Educação (UCS).

Participou de coletâneas de poemas (publicações impressas e digitais), tem poemas publicados no livro da Tribo, em fanzines e revistas (digitais e impressas).

Publicou o livro independente e artesanal Kamikaze (Da Gaveta, 2016) e participou da Coletânea Misterioso Sul- Lendas em poemas (Elos do Conto, 2018), mesmo ano em que foi premiada no 52º Concurso Anual Literário de Caxias do Sul, com o 1º lugar na categoria Poesia.

Está na antologia As mulheres poetas na Literatura brasileira, organizada por Rubens Jardim e lançada pela editora Arribaçã.

Confira os vencedores da 59ª edição do Concurso Anual Literário de Caxias do Sul

Contos:

1º lugar – Felipe Teixeira Zobaran – textos “Rotação”, “La vie em rouge” e “Sabor de blueberry”

2º lugar – Bruno Francisco Favaro – textos: “O desembocar na alma”, “Duas andorinhas” e “Facienda”

3º lugar – Junior de Marco – textos: “Enquanto ainda somos”, “O último café com a morte” e “Paçoca, nosso último cão”

Crônicas:

1º lugar – Geneviève Faé – textos: “De concreto, suor e dor”, “Mal sabemos o que fazer com a própria” e “Petiscos diários”

2º lugar – Simone Müller Cardoso – textos: “O sabor da finitude”, “As infinitas ideias que moram em mim” e “O medo como companhia”

3º lugar – Samorone Rebechi – textos: “Leite de vaca”, “Minha vida é um teatro” e “Velocidade da luz”

Poesia: