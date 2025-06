Anime, drama e animação indicada ao Oscar são as estreias da semana na Sala Ulysses Geremia

Tem opção de filme para todos os gostos nas estreias da semana na Sala de Cinema Ulysses Geremia, em Caxias do Sul. O anime Colorful Stage! O Filme: Uma Miku Que Não Sabe Cantar, o drama Oh, Canadá e a animação Memórias de um Caracol são as produções em cartaz com sessões de quinta a domingo.

Anime "Colorful Stage! O Filme: Uma Miku Que Não Sabe Cantar" tem sessões às 15h. Reprodução / Reprodução

"Colorful Stage!"

O longa-metragem no estilo anime Colorful Stage! O Filme: Uma Miku Que Não Sabe Cantar é protagonizado pela vocalista Hatsune Miku, a icônica diva virtual, que luta para compartilhar sua música com todos. Ela cruza caminhos com Ichika, uma jovem cantora com um talento único para tocar os corações das pessoas através de suas apresentações de rua. Desesperada, Miku pede sua ajuda para garantir que sua música alcance aqueles que mais precisam. Juntas, elas embarcam em uma aventura mágica e musical que mudará suas vidas para sempre. Classificação a partir dos 10 anos. Sessões às 15h.

"Oh, Canadá" tem sessões às 19h30min, Reprodução / Reprodução

"Oh, Canadá"

Oh, Canadá é o mais novo longa estrelado por Richard Gere e Jacob Elordi. No filme, o documentarista norte-americano Leonard Fife (Richard Gere) vive com uma doença que pode tirar sua vida a qualquer momento. Nessa espécie de leito de morte, ele sente a força do tempo e de sua condição, resolvendo, então, contar sua história de vida sem filtros, antes que seja tarde demais.

Com uma carreira profissional de prestígio, Fife tem muito do que se orgulhar, porém lacunas do seu passado, em especial relacionadas à Guerra do Vietnã e às pessoas com quem esbarrou naquela época, ainda são dores que o diretor evita tocar.

Finalmente decidido a compartilhar todos os segredos, todas as verdades, e também todas as mentiras, que forjaram sua trajetória, Leonard escolhe, diante de câmeras, dar uma entrevista para um ex-aluno chamado Malcolm (Michael Imperioli), revelando histórias sobre sua juventude nos conturbados anos 1960.

Na presença de sua esposa, Emma (Uma Thurman), que desconhecia passagens obscuras da história do marido, Leonard confessa que seu sucesso e sua reputação foram construídos com base em mentiras e meias verdades. Enquanto o homem por trás dos mitos é desvendado, o documentarista precisa enfrentar o que resta de sua figura e identidade sem máscaras. Classificação: 16 anos. Sessões às 19h30min.

"Memórias de um Caracol" tem sessões às 17h15min. Reprodução / Reprodução

"Memórias de um Caracol"

Indicado ao Oscar, Memórias de um Caracol acompanha, em stop-motion, irmãos enviados à adoção. Na Austrália dos anos 1970, Grace (Sarah Snook) cresce em uma família marcada pela tragédia. Órfã de mãe e criada por seu pai paraplégico e alcoólatra, Percy (Dominique Pinon), ela enfrenta infortúnios e perdas. Após a morte de Percy, Grace e seu irmão gêmeo, Gilbert (Kodi Smit-McPhee), são separados e enviados para lares adotivos diferentes.

Enquanto Gilbert sofre em uma família evangélica cruel, Grace se retira para sua concha, encontrando conforto em sua coleção de caracóis e porquinhos-da-índia. Anos de solidão e tristeza se seguem, até que Grace encontra Pinky (Jacki Weaver), uma mulher idosa e excêntrica, que se torna sua amiga e confidente. Juntas, elas compartilham histórias, risos e lágrimas, e Grace começa a abrir sua concha, redescobrindo a esperança e a beleza da vida. Classificação: 14 anos. Sessões às 17h15min.

Onde fica e quanto custa