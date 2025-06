Academia Caxiense de Letras lança concurso Livro do Biênio para incentivar produção literária 

Estão abertas as inscrições para o concurso Livro do Biênio — Edição 2025 da Academia Caxiense de Letras (ACL). Podem participar do concurso autores com livros publicados e impressos nos anos de 2023 e 2024, em prosa ou poesia. Os escritores devem ser maiores de 18 anos, nascidos ou residentes na região da Serra (confira abaixo a lista de municípios).

As inscrições são gratuitas e seguem até 20 de agosto. Os participantes devem entregar quatro exemplares da obra inscrita, acompanhados de ficha de identificação da autoria.

A entrega deve ser feita em envelope fechado para o seguinte destinatário e endereço: Concurso Academia Caxiense de Letras RS - Livro do Biênio - Edição 2025 - Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 – Biblioteca Central da Universidade de Caxias do Sul - UCS, Bairro Petrópolis, Caxias do Sul/RS - Cep 95070-560.

Na frente do envelope, além dos dados de destino, deve constar a categoria na qual o livro será inscrito. No verso, precisam estar descritos o nome e o endereço completo do remetente. Serão consideradas para avaliação somente obras impressas, com ISBN e ficha catalográfica produzida por bibliotecário.

— É um concurso que realça o significado da literatura na vida das pessoas e, principalmente, engrandece autores caxienses e da região que se empenham em propagar narrativas e poéticas capazes de contagiar mais e mais leitores —, diz o presidente da ACL, Juliano De Ros.

Haverá premiação aos autores dos livros selecionados pela Comissão Julgadora nas seguintes categorias:

narrativa longa (novela/romance);

narrativa curta (conto/crônica);

poesia.

O primeiro lugar de cada categoria receberá o Troféu Academia Caxiense de Letras/RS - Livro do Biênio – Edição 2025 e certificado. Haverá premiação Menção Honrosa em cada categoria, a critério da comissão julgadora.

A cerimônia de premiação acontece em data e local a serem definidos pela ACL, juntamente ao o jantar de confraternização de final de ano.

Municípios participantes:

Antônio Prado;

Bento Gonçalves;

Carlos Barbosa;

Caxias do Sul;

Farroupilha;

Flores da Cunha;

Garibaldi;

Ipê;

Monte Belo do Sul;

Nova Pádua;

Nova Roma do Sul;

Pinto Bandeira;

Santa Tereza;

São Marcos.