Abertas as inscrições de projetos culturais para o Financiarte de Caxias do Sul

As inscrições de projetos culturais para o Financiamento da Arte e Cultura - Financiarte 2025, de Caxias do Sul, estão abertas até o dia 16 de julho. Neste ano, o edital terá R$ 800 mil para contemplar projetos de até R$ 40 mil cada.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário online Google Forms , disponível também no site da prefeitura.

Podem se inscrever artistas, produtores culturais e entidades de natureza cultural residentes e domiciliados em Caxias do Sul há pelo menos dois anos, pessoa física ou microempreendedor individual (MEI); ou pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos.

Como funciona a seleção

Os projetos são avaliados por uma Comissão de Avaliação, Seleção e Fiscalização (CASF), com base em critérios de mérito cultural, como qualidade do projeto, relevância cultural, viabilidade de execução e experiência do proponente. Cada proponente poderá concorrer ao edital com um projeto cultural.