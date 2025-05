Personagens como Silene Seagal voltam às telonas com reestreia de 'Saneamento Básico, O Filme', a partir desta quinta-feira

Jorge Furtado (à direita) durante gravação do filme ao lado dos atores Bruno Garcia e Camila Pitanga. Ver Descrição / Ver Descrição

"Olha quem vem lá, é a Silene Seagal". A clássica fala de uma das cenas mais conhecidas (e engraçadas) do filme Saneamento Básico dá o tom da reestreia da produção da Casa de Cinema nos cinemas brasileiros. O longa-metragem dirigido por Jorge Furtado será reexibido em mais de 30 cidades brasileiras, a partir desta quinta-feira (29), — proporcionando o reencontro do público com personagens icônicos, como a irreverente Silene, interpretada pela atriz Camila Pitanga.

Após quase 20 anos de sua estreia, as lembranças da época das gravações aqui na Serra gaúcha ainda permanecem vivas na memória de Camila, que recorda a experiência de levar a Linha Cristal às telonas do país.

— Eu lembro que a gente estava sempre vestido com roupa de frio. Mas, na época, não estava frio. Eu estava no Sul, numa cidade que, claramente, tem o histórico de ter geada, de ter neve, mas eu estava morrendo de calor. Era muito engraçado. Lembro também da sopa de capeletti e de pessoas muito acolhedoras. Eu me senti muito à vontade — conta.

A gastronomia da região, inclusive, também marcou as lembranças do cineasta Jorge Furtado, que foi um dos responsáveis pela escolha dos locais de gravação — especialmente por ser gaúcho.

— A gente chamava a avenida principal de Bento Gonçalves de 'Avenida do Carboidrato' (risos). Era uma comilança. Muita cuca, pizza, massa, além do vinho, é claro. A gente tinha que se controlar. Foi um período muito rico, de uma convivência muito boa, não só da equipe toda, mas com a cidade também. A gente se enturmou bastante — relembra.

Para além do entretenimento, a obra reflete sobre como um país com tantos problemas sociais, como a própria questão da falta de saneamento básico, também precisa investir em cultura. Esse foi o propósito de Furtado ao pensar o enredo da obra.

— O filme fala disso. Quando você for fazer um curta-metragem, com o preço desse curta, você constrói uma casa. Com o preço de um longa-metragem, você constrói um bairro. Então, é uma responsabilidade muito grande usar recurso público para fazer um filme. Mas tem que ser feito, porque ele gera riqueza também. Ele gera emprego, gera turismo. Estamos aqui, todo mundo falando do filme que está sendo relançado, as salas estão cheias.

Nesse contexto, personagens como Silene são capazes de explorar o tom humorístico e descontraído para reforçar essa mensagem de forma leve e de fácil entendimento.

— O cinema traz um encantamento, um prazer. A gente tem um país com uma desigualdade social abissal, onde as pessoas trabalham para sobreviver. Se você não tiver o que ouvir, o que cantar, o que dançar, o que sorrir, a vida não tem nenhum sentido. A cultura vem para poder fazer as pessoas também se moverem dos seus lugares, poderem pensar de jeitos diferentes, serem críticos sobre o seu tempo, serem felizes e trazer outros atravessamentos que não seja só a luta pela sobrevivência — complementa Camila.

"Eu sinto o eco dele ao longo desses anos"

O relançamento do filme após quase duas décadas é uma prova de que a obra é atemporal e que, ainda hoje, reverbera positivamente.

— Tem filmes que você faz e que tem alguma força naquele momento do lançamento e depois vira uma memória. O Saneamento Básico não, ele sempre se impôs como uma presença. E é totalmente diferente a experiência de você entrar numa sala de cinema, ter essa experiência coletiva que é tão fundamental para você vibrar, se divertir, pensar junto para mergulhar num outro ritmo, numa outra energia. E eu acho um barato ver essa turma que nem viu o filme, mas já fez alguma dublagem (nas redes sociais), já citou a Silene Seagal, vendo o filme completo, restaurado — destaca Camila.

Furtado busca justamente pensar seus trabalhos sobre essa diversidade existente no Brasil, para que as obras perpassem gerações.

— Esses personagens do Saneamento Básico são milenares. A Marina (Fernanda Torres), uma mulher laboriosa que quer provar ao pai que ela pode fazer o que o filho não faria, provar o valor para o pai. A Silene, uma menina do interior que quer ser uma estrela e sonha em estar em Curitiba, por exemplo, ou Barcelona, Paris. Ela quer o mundo, ela não quer ficar ali. Esses personagens existem na história da humanidade. São os personagens da Comédia del'Arte (forma de teatro popular que surgiu na Itália no século 16), por isso que eles são vivos e duráveis — avalia Furtado.

