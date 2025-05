Ospa emociona público no UCS Teatro com concerto temático sobre a imigração italiana

O orgulho e pertencimento ao histórico italiano ecoou no UCS Teatro, em Caxias do Sul, na noite desta sexta-feira (23). No espaço lotado, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) realizou uma apresentação especial, com repertório que referenciou a celebração dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.