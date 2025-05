Orquestra Sinfônica de Porto Alegre celebra os 150 anos da imigração italiana no RS com concerto especial no UCS Teatro

Ingressos devem ser retirados de forma antecipada no Consulado Honorário Italiano (na CIC Caxias). Leonel Jacques / Divulgação OSPA

O diretor artístico e maestro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), Manfredo Schimidt escolheu para o concerto que homenageia os 150 anos da Imigração Italiana no RS, e que será apresentado nesta sexta-feira (23) no UCS Teatro, em Caxias do Sul, um repertório que traduz a força e a determinação do povo que aqui se estabeleceu.

Leia Mais Conheça quem dá vida aos mascotes que agitam as torcidas em jogos e sensibilizam a comunidade em campanhas de saúde, em Caxias do Sul

Da abertura alegre e vibrante com Il Segreto di Susanna, do compositor Ermanno Wolf-Ferrari até o encerramento apoteótico com Pini di Roma, de Ottorino Respighi, a programação ilustra sentimentos de entusiasmo, dúvida, medo e afirmação, como o que sentiram os imigrantes quando chegaram ao Estado em 1875.

— Não é popular no sentido do estilo apresentado, mas são obras conhecidas pelas pessoas, então tem um lado popular de serem conhecidas, mas não é um repertório como já fizemos antes com obras de Eros Ramazzotti e Laura Pausini, por exemplo — explica Schimidt.

Para Sentimenti dell’Anima, Schimidt, que por 18 anos esteve também à frente da UCS Orquestra, organizou um repertório de canções de compositores italianos, mas também de um russo, Reinhold Glière:

— Tem um infiltrado que é russo, mas que comemora também em 2025, 150 anos de nascimento, então teremos essa duplicidade, homenageando esse grande compositor. O caxiense curte muito essa arte, sou suspeito em falar porque adoro Caxias do Sul e todos os 18 anos que participei como maestro foram maravilhosos e a cidade não poderia ficar fora de todas que estamos visitando.

Maestro da Ospa há 32 anos, Schimidt foi convidado no ano passado para o cargo de diretor artístico da principal orquestra do Estado e uma das suas sugestões, já atendidas, foi de levar os espetáculos ao interior.

— Já estivemos em Bento no ano passado e, em outubro, estaremos em Farroupilha com outro repertório. Os mesmos concertos apresentados em Porto Alegre são levados ao interior, nessa semana o primeiro ocorre em Caxias (Sentimenti dell’Anima) e a repetição no sábado (23), às 17h, na Casa da Ospa (em Porto Alegre).

Leia Mais Humorista Renato Albani apresenta espetáculo de comédia em Caxias do Sul

Em Caxias, o concerto ocorre nesta sexta-feira (23), com início às 20h com participação da soprano Carla Domingues e do tenor Martin Muehle que interpretarão, entre outros clássicos, as composições de Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Pietro Mascagni.

A entrada é franca, mas há poucos ingressos disponíveis. Os convites devem ser retirados antecipadamente no Consulado Honorário Italiano de Caxias do Sul, que fica localizado no prédio da CIC.

Programe-se