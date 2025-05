Orquestra de Sopros de Caxias recebe a cantora Tatiéli Bueno em concerto que celebra as fronteiras da música gaúcha

A voz marcante da cantora Tatiéli Bueno se une aos arranjos sinfônicos da Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul para celebrar as fronteiras da música gaúcha, em um concerto que vai explorar as conexões do Rio Grande do Sul com os países vizinhos, no domingo (18). O espetáculo está marcado para se iniciar às 18h, no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura).